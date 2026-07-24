Šegota i supruga ispitani u USKOK-u, danas se odlučuje o istražnom zatvoru

Direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga uhićeni su u jučerašnjoj akciji USKOK-a i policije povezanoj s istragom poslovanja Hrvatskog skijaškog saveza.

Oboje su dovedeni u prostorije USKOK-a, gdje su ispitani, a tijekom dana trebalo bi biti poznato hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti određivanje istražnog zatvora.

Prema neslužbenim informacijama, istražitelji sumnjaju da je bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetak godina Šegoti isplatio najmanje 160.000 eura mita. Navodno se sumnja da su Šegota i njegova supruga dio tog novca ulagali u kupnju investicijskog zlata.

Istražitelji, prema dosad objavljenim informacijama, provjeravaju je li Pavlek podmićivao Šegotu kako bi Hrvatskom skijaškom savezu preko HOO-a bila odobrena neopravdano visoka sredstva i pokriće troškova.

U sklopu iste akcije pretraženi su dom i ured glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Hrvatski olimpijski odbor priopćio je da Krajač nije osumnjičen te da je iskaz dao u svojstvu svjedoka.

Iz HOO-a su poručili da u cijelosti surađuju s nadležnim institucijama te da će postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima.

Uhićenja je komentirao i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je poručio da Vlada neće tolerirati korupciju u sportu.

'Najoštrije osuđujemo svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta', rekao je Glavina, dodavši da je u interesu Vlade da se slučaj temeljito istraži i eventualni krivci sankcioniraju.

Najavio je i da bi izmjene Zakona o sportu trebale dodatno pojačati nadzor nad trošenjem javnog novca u sportskim organizacijama, piše tportal.