Šego poslao jasnu poruku uoči Žiline: "Idemo ih pobijediti, poraz prije 17 godina nam je motivacija"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.

Igrač Bijelih Michele Šego na press-konferenciji uoči susreta odgovarao je na novinarska pitanja.

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Koliko možemo očekivati golova?

Koliko god dao, vidjet ćemo. Dobro se osjećam, ne bih htio ništa previše nagađati.

Ovo je prva utakmica, što predviđate, koji rezultat?

Pitali ste me već to prije, idemo po pobjedu.

Kako ocjenjujete pripreme? Kako se osjećate?

Osjećam se dobro, pripreme su bile jako dobre, nismo imali primljen gol, možda je bila najlošija ta protiv Ukrajinaca, no dobro.

Koliko ste se uspjeli uigrati?

Mislim da su se jako dobro uklopili, bolje bi bilo da su došli prije, no mislim da će i ovo biti jako dobro.

Hajduk nema dobar rezultat sa Žilinom, tako je bilo i s Ružomberokom…

Zato smo tu da to primijenimo.

Kako ćemo izgledati u novoj sezoni?

Trener traži da gore visoko pritišćemo od početka, na tragu toga ćemo ići kroz sezonu.

Žilina nije protivnik za podcijeniti…

Naravno da nije, analizirali smo ih, trkački su moćni, jednom su nas dobili, idemo ih pobijediti.

Kakva je atmosfera u svlačionici? Je li Vas ovo sve dodirnulo?

Jako je dobra, nije nas toliko dirnulo, mi smo profesionalci, svoje moramo pokazati na terenu.

Kako se nosite s ulogom favorita?

Motivacija nam je i zbog povijesti, pritisak je i oko Kluba, ali to smo uzeli kao motivaciju.

Koliko ste zadovoljni formom koja se sada u pitanju i koliko ima prostora za napredak?

Zadovoljni smo, jače smo trenirali nego prošle sezone, mislim da smo spremni.

Gdje možete napredovati više, na krilu ili u vrhu napada?

Mislim da je to špica, to sam najviše igrao, ali nije mi problem igrati bilo koju poziciju.