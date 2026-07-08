Close Menu

Šego poslao jasnu poruku uoči Žiline: "Idemo ih pobijediti, poraz prije 17 godina nam je motivacija"

Hajduk sutra od 20 sati dočekuje Žilinu na Poljudu

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.

Igrač Bijelih Michele Šego na press-konferenciji uoči susreta odgovarao je na novinarska pitanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Koliko možemo očekivati golova?

  • Koliko god dao, vidjet ćemo. Dobro se osjećam, ne bih htio ništa previše nagađati.

Ovo je prva utakmica, što predviđate, koji rezultat?

  • Pitali ste me već to prije, idemo po pobjedu.

Kako ocjenjujete pripreme? Kako se osjećate?

  • Osjećam se dobro, pripreme su bile jako dobre, nismo imali primljen gol, možda je bila najlošija ta protiv Ukrajinaca, no dobro.

Koliko ste se uspjeli uigrati?

  • Mislim da su se jako dobro uklopili, bolje bi bilo da su došli prije, no mislim da će i ovo biti jako dobro.

Hajduk nema dobar rezultat sa Žilinom, tako je bilo i s Ružomberokom…

  • Zato smo tu da to primijenimo.

Kako ćemo izgledati u novoj sezoni?

  • Trener traži da gore visoko pritišćemo od početka, na tragu toga ćemo ići kroz sezonu.

Žilina nije protivnik za podcijeniti…

  • Naravno da nije, analizirali smo ih, trkački su moćni, jednom su nas dobili, idemo ih pobijediti.

Kakva je atmosfera u svlačionici? Je li Vas ovo sve dodirnulo?

  • Jako je dobra, nije nas toliko dirnulo, mi smo profesionalci, svoje moramo pokazati na terenu.

Kako se nosite s ulogom favorita?

  • Motivacija nam je i zbog povijesti, pritisak je i oko Kluba, ali to smo uzeli kao motivaciju.

Koliko ste zadovoljni formom koja se sada u pitanju i koliko ima prostora za napredak?

  • Zadovoljni smo, jače smo trenirali nego prošle sezone, mislim da smo spremni.

Gdje možete napredovati više, na krilu ili u vrhu napada?

  • Mislim da je to špica, to sam najviše igrao, ali nije mi problem igrati bilo koju poziciju.
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1