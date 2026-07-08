Šego poslao jasnu poruku uoči Žiline: "Idemo ih pobijediti, poraz prije 17 godina nam je motivacija"

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.
Igrač Bijelih Michele Šego na press-konferenciji uoči susreta odgovarao je na novinarska pitanja.
Koliko možemo očekivati golova?
- Koliko god dao, vidjet ćemo. Dobro se osjećam, ne bih htio ništa previše nagađati.
Ovo je prva utakmica, što predviđate, koji rezultat?
- Pitali ste me već to prije, idemo po pobjedu.
Kako ocjenjujete pripreme? Kako se osjećate?
- Osjećam se dobro, pripreme su bile jako dobre, nismo imali primljen gol, možda je bila najlošija ta protiv Ukrajinaca, no dobro.
Koliko ste se uspjeli uigrati?
- Mislim da su se jako dobro uklopili, bolje bi bilo da su došli prije, no mislim da će i ovo biti jako dobro.
Hajduk nema dobar rezultat sa Žilinom, tako je bilo i s Ružomberokom…
- Zato smo tu da to primijenimo.
Kako ćemo izgledati u novoj sezoni?
- Trener traži da gore visoko pritišćemo od početka, na tragu toga ćemo ići kroz sezonu.
Žilina nije protivnik za podcijeniti…
- Naravno da nije, analizirali smo ih, trkački su moćni, jednom su nas dobili, idemo ih pobijediti.
Kakva je atmosfera u svlačionici? Je li Vas ovo sve dodirnulo?
- Jako je dobra, nije nas toliko dirnulo, mi smo profesionalci, svoje moramo pokazati na terenu.
Kako se nosite s ulogom favorita?
- Motivacija nam je i zbog povijesti, pritisak je i oko Kluba, ali to smo uzeli kao motivaciju.
Koliko ste zadovoljni formom koja se sada u pitanju i koliko ima prostora za napredak?
- Zadovoljni smo, jače smo trenirali nego prošle sezone, mislim da smo spremni.
Gdje možete napredovati više, na krilu ili u vrhu napada?
- Mislim da je to špica, to sam najviše igrao, ali nije mi problem igrati bilo koju poziciju.