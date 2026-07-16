Šego: "Nije išlo, ali, hvala Bogu, prošli smo dalje. Mislim da čak i nije bilo panike na kraju"

Hajduk je danas od 20:30 u Slovačkoj igrao protiv slovačke Žiline drugu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli su u daljnju fazu natjecanja prošli s ukupnim rezultatom od 3:2.

U prvoj utakmici u Splitu je bilo 2:0 za Hajduk, dok su Bijeli u Slovačkoj poraženi rezultatom 2:1.

Ovako je utakmicu i poraz u Slovačkoj komentirao Michele Šego.

"Bio je drukčiji intenzitet. Probali smo promijeniti neke stvari na poluvremenu, nije išlo, ali, hvala Bogu, prošli smo dalje. Mislim da čak i nije bilo panike na kraju, znamo da si ne smijemo to dopuštati, imali smo 3:0. Sad ćemo se pripremiti za Pafos. U drugom dijelu smo napadali s dva napadača, to nije bilo dobro", kazao je Šego nakon utakmice protiv Žiline.