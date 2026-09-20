Šego nakon poraza Hajduka: „Dogodilo se što se dogodilo, imamo stručnjake...“

Hajduk je na Rujevici doživio težak poraz od Rijeke rezultatom 3:0, a nakon utakmice susret je prokomentirao Michele Šego.

Šego smatra da rezultat ne oslikava u potpunosti način na koji je Hajduk ušao u utakmicu. Istaknuo je kako su Bijeli u početnom dijelu imali posjed i stvarali prilike, a uspjeli su i zatresti mrežu, no pogodak je poništen zbog zaleđa.

"Mislim da smo jako dobro otvorili, imali posjed, šanse i polušanse. Zabili smo gol, poništen zbog ofsajda. Nisam vidio je li velik ili mali. Onda ona situacija, dogodilo se što se dogodilo. Imamo stručnjake koji će to iskomentirati", rekao je Šego.

Hajduk je na odmor otišao u rezultatskom zaostatku, a Šego je otkrio i kakav je bio dogovor u svlačionici uoči nastavka susreta.

"Na poluvremenu smo se dogovorili da pokušamo nastaviti isto. Dogodila se jedna greška. Malo nas je lupilo da se prizemljimo", kazao je.

Pred Hajdukom sada slijedi stanka, koju će momčad pokušati iskoristiti za odmor i pripremu za ono što slijedi. Šego je najavio kako Bijele nakon povratka čeka zahtjev an raspored.

"Imamo tri tjedna za odmor, a onda nam slijedi težak raspored. Sretno reprezentativcima, mi ćemo se odmoriti, a onda idemo ponovno raditi jako", zaključio je Šego.