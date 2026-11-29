Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Rudeša na Poljudu utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Hajduk rezultatom 4:1, odnosno dvama golovima Šege, Šotičeka i Martina, dok je za Rudeš zabio Skoko.

Utakmicu je na press-konferenciji prokomentirao strijelac sva pogotka Michelle Šego odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Mislim da smo bili dobri u prvom poluvremenu, kontrolirali smo utakmicu, čim smo izgubili loptu, dobro smo radili kontra-presing, zabili smo dva pogotka, nismo bili dobri u drugom dijelu, kao da smo mislili da je gotova utakmica, na tome moramo poraditi.

Puno ste jači i rastrčaniji danas nego u četvrtak?

Sigurno da nas je tad malo lupilo i pokazalo gdje nam je mjesto. Vidjeli smo da moramo puno bolje, danas smo to pokazali, više u prvom poluvremenu nego u drugom, ali hvala Bogu na pobjedi.

Repriza prve utakmice?

Da, drago mi je zbog Šotičeka i Fayada i njegove dvije asistencije, ali i Martina, ušao je, zabio je i to je to.

Kakav je bio dogovor za kazneni udarac?

Ma ništa, Dario i ja dogovorili smo se da ću ga ja pucati i dobro je završilo.

Lijepa njegova gesta?

Da, svi si međusobno dajemo podršku, htio mi je dati i protiv Lokomotive, ali bitno da je u golu.

Niste zabili skoro mjesec dana?

Da, neka mini kriza, ne bježim od toga, ali nastavio sam raditi gdje sam stao, vjerovao sam u sebe i sve se to ostvarilo i vratilo nazad.

Je li te klupa protiv Belgijanaca i dignula motiv?

Ne, svaka mi je isti motiv.

Slijedi Kup, a onda Slaven Belupo?

U Kupu moramo biti maksimalno unutra od prve minute i po nove bodove u Koprivnicu.

Je li Vam bilo zima?

Apsolutno.

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