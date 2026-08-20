ŠEGO NAJAVIO SUSRET U POLJSKOJ: "Idemo poginuti gore"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu, a utakmica je završila remijem, 2:2. Hajduk je dvaput vodio golovima Šege iz 21. minute i Dalissona iz 47., dok je za goste zabio Emreli u 27. minuti te Diaby u posljednjoj minuti susreta.

Utakmicu je prokomentirao igrač Hajduka Michele Šego odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Mislim da smo dorbo izgledali prvo poluvrijeme, zabili smo gol, a ond aga i primili nespretno ili nesretno. Morali smo biti uz liniju, oni su izjednačili. Odlično smo otvorili drugo poluvrijeme, presjekao nas je crveni karton, vidjeli ste kako se dogodilo to na kraju.

Opet gol u sudačkoj nadoknadi?

Ne znam što bih vam rekao... Nisam to dobro ni vidio s klupe. Moram to pogledati pa iskomentirati.

Dojam je da se nemate čega plašiti?

Pa i nemamo, ovo nam može biti samo motivacija za dalje i inat da kad primimo gol u zadnjim sekundama i idemo gore poginuti. Imamo još 90 ili 120 minuta, moramo dati sve od sebe.

Je li šteta Bambina pokušaja za 3:1 i crvenog?

Da, mislim da je Bmaba odigrao dobru utakmicu, šteta šti nije zabio, Dalisson je imao još jednu šansu. Idemo gore, nemamo se čega bojati i pokazati što smo.

Nije lako igrati s igračem manje...

Sigurno, nije lako igrati s igračem manje, vidjeli ste da smo se povukli, tražili smo prilike na kontre, ni to nismo imali. Kasnije smo zadržavali koliko smo mogli, ali nisam igrao taj njihov drugi gol.

Je li Vas Rakow nečim iznenadio?

Nije, znali smo da su fizička ekipa i da su dobri na balunu. Svaka čast.

Isto ste se dobro držali s igračem manje...

Da, mi unutra osjetimo da smo tu jedan za drugog, zato mi je i još više žao što nismo uspjeli izvući do kraja, ali imamo priliku u četvrtak.

Što Vam je trener rekao?

Isto što i ja, da smo se dorbo držali, da smo bili ekipa. Svi smo bili podrška jedni drugima. Šteta što nismo nagrađeni.

Podržavali su i navijači...

Da, naravno, ovo danas je nešto nevjerojatno, posebno nakon gola.

Kome posvjećujete gol?

Prvo Bogu, onda obitelji i svima onoma što su uz mene.

Je li po Vama i dalje 50-50?

Po meni je.