ŠEGO NAJAVIO AJAX: "Imali smo teške pripreme jer smo se nadali da ćemo imati ovaj težak raspored"

Hajduk u četvrtak s početkom od 18:45 igra protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Nastavila je naša momčad put do ligaške faze kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Austrije. Glavni je sudac Christian-Petru Ciochirca, pomagat će mu Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti je sudac Jakob Semler. VAR je sudac Manuel Schuettengruber, a asistent VAR suca Alexander Harkam.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije najavio napadač Hajduka Michele Šego odgovaravši na novinarska pitanja.

Hoće li biti gol iz slobodnog udarca?

- Mogao bih biti.

Koliko biste željeli pobijediti?

- Svejedno, samo da je pobjeda.

Jesi li gledao prijašnje utakmice s Ajaxom?

- Pogledao sam sažetke, znam samo da je Doris pjevala i nadam se da će sutar biti dobra atmosfera.

Jeste li spremni za ovaj ritam?

- Jesmo, imali smo teške pripreme jer smo se nadali da ćemo imati ovaj težak raspored.

Očekuje se puno od svih. Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Respekt je tu i oni su ljudi, nisu izvanzemaljci, zašto se ne nadati? Atmosfera je odlična.

Mogli biste ući u povijest što se tiče pogodaka u Hajduku u Europi?

- Da, imamo još utakmica ispred sebe, zašto ne izjednačiti ili prijeći rekord?

Mislite li da su cijene prema TransferMarketu realne i gledate li to?

- Ne zanima nas to, sutra ćemo pokazati sve.

Koliko ste uspjeli analizirati Ajax?

- Imali smo analize, sve nam je jasno. Idemo po sve.