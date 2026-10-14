ŠEGO NAJAVIO AJAX: "Imali smo teške pripreme jer smo se nadali da ćemo imati ovaj težak raspored"

Hajduk u četvrtak s početkom od 18:45 igra protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige.
Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Nastavila je naša momčad put do ligaške faze kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.
Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Austrije. Glavni je sudac Christian-Petru Ciochirca, pomagat će mu Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti je sudac Jakob Semler. VAR je sudac Manuel Schuettengruber, a asistent VAR suca Alexander Harkam.
Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije najavio napadač Hajduka Michele Šego odgovaravši na novinarska pitanja.
Hoće li biti gol iz slobodnog udarca?
- Mogao bih biti.
Koliko biste željeli pobijediti?
- Svejedno, samo da je pobjeda.
Jesi li gledao prijašnje utakmice s Ajaxom?
- Pogledao sam sažetke, znam samo da je Doris pjevala i nadam se da će sutar biti dobra atmosfera.
Jeste li spremni za ovaj ritam?
- Jesmo, imali smo teške pripreme jer smo se nadali da ćemo imati ovaj težak raspored.
Očekuje se puno od svih. Kakva je atmosfera u svlačionici?
- Respekt je tu i oni su ljudi, nisu izvanzemaljci, zašto se ne nadati? Atmosfera je odlična.
Mogli biste ući u povijest što se tiče pogodaka u Hajduku u Europi?
- Da, imamo još utakmica ispred sebe, zašto ne izjednačiti ili prijeći rekord?
Mislite li da su cijene prema TransferMarketu realne i gledate li to?
- Ne zanima nas to, sutra ćemo pokazati sve.
Koliko ste uspjeli analizirati Ajax?
- Imali smo analize, sve nam je jasno. Idemo po sve.