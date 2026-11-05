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Šego komentirao utakmicu: „Od početka su išli na nulu, stalno su odugovlačili”

Hajdukov ofenzivac nakon poraza od Lincoln Red Impsa nije skrivao razočaranje. Istaknuo je kako su domaćini od prve minute nastojali usporiti igru, a osvrnuo se i na vlastiti učinak te poručio da jedan poraz neće izbrisati sve dobro što su Bijeli dosad napravili

Nakon poraza Hajduka od Lincoln Red Impsa, pred kamere Arene Sport stao je i Hajdukov ofenzivac Michele Šego. U osvrtu na utakmicu istaknuo je kako su domaćini od samog početka imali jasnu namjeru zatvoriti prilaze svom golu, usporiti ritam i čekati priliku iz prekida.

Prema njegovim riječima, česta odugovlačenja dodatno su otežavala Hajduku uspostavljanje željenog ritma, a upozorenja upućena sucu nisu donijela promjenu.

„Tvrda utakmica od početka. Mislim da su se jako dobro postavili, od početka sam imao dojam da su išli na nulu. Svaki aut i gol-aut su odugovlačili, govorili smo sucu, ali on to nije uvažavao. Dali smo im dosta prekida, jednog su iskoristili”, rekao je Šego za Arenu Sport.

Hajdukov napadač priznao je i da nije uspio doći do izražaja u susretu u kojem su Bijeli teško pronalazili prostor za stvaranje prilika. Otkrio je kako je bio među igračima s najmanje dodira s loptom, ali unatoč porazu ne želi da momčad izgubi samopouzdanje.

„Dogodi se takva utakmica. Ja sam jedan od igrača koji je najmanje imao dodira s loptom. Izgubili smo, ali nećemo izbrisati sve dobro što smo napravili, gazimo dalje”, poručio je Šego.

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