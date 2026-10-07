"Šefica Europe" je majka sedmero djece, a prezime joj zvuči baš aristokratski. Evo priče o obitelji koju zna cijeli kontinent

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas boravi u Splitu, gdje sudjeluje na sastanku europskih čelnika. Njezino je lice već godinama jedno od najprepoznatljivijih u europskoj politici, no iza prezimena von der Leyen krije se priča koja seže nekoliko stoljeća unatrag – do menonitskih trgovaca, proizvodnje svile i jedne od najbogatijih industrijskih obitelji tadašnjeg Porajnja.

Pritom Ursula uopće nije rođena kao von der Leyen.

Rođena je 8. listopada 1958. godine u Bruxellesu kao Ursula Gertrud Albrecht. Njezin otac Ernst Albrecht radio je u institucijama tadašnje Europske zajednice, a kasnije je izgradio veliku političku karijeru u Njemačkoj i gotovo 14 godina vodio vladu Donje Saske.

Ursula je odrasla kao jedno od sedmero djece. Dio djetinjstva provela je u Bruxellesu, nakon čega se obitelj vratila u Njemačku. Studirala je najprije ekonomiju, potom medicinu te je završila liječnički studij i doktorirala.

Prezime pod kojim će desetljećima kasnije postati poznata diljem svijeta dobila je tek 1986. godine.

Udala se za Heika von der Leyena

Tada se udala za liječnika Heika Echtera von der Leyena, kojeg je upoznala tijekom studija. Heiko je također izgradio liječničku i znanstvenu karijeru, posebno na području interne medicine i kardiologije.

U braku su dobili sedmero djece.

Heikovo prezime vodi prema obitelji čiji se korijeni mogu pratiti stoljećima na zapadu današnje Njemačke. No njihova povijest nije počela u palačama i na kraljevskim dvorovima.

Obitelj je svoje mjesto među njemačkom elitom izborila – svilom.

Progon ih je doveo u Krefeld

Von der Leyeni bili su menoniti, pripadnici protestantske vjerske zajednice čiji su članovi u dijelovima Europe bili izloženi vjerskim pritiscima.

Obitelj je živjela na području Radevormwalda, ali ga je sredinom 17. stoljeća napustila i preselila se u Krefeld, gdje su postojali povoljniji uvjeti za vjerske manjine.

Upravo će Krefeld postati mjesto njihova velikog poslovnog uspona.

Obitelj se bavila tekstilom, a braća Friedrich i Heinrich von der Leyen 1730. osnovala su kompaniju koja se specijalizirala za proizvodnju svile i baršuna.

Posao je tijekom 18. stoljeća prerastao u pravi industrijski imperij.

Tisuće ljudi radile su za njih

Sredinom stoljeća s njihovom proizvodnjom bile su povezane stotine tkalačkih stanova, a kasnije su za njih radile tisuće ljudi u Krefeldu i okolici.

Von der Leyeni proizvodili su svilene tkanine, vrpce i baršun te ih prodavali širom Europe. Njihov uspjeh bio je toliko velik da su postali jedna od najbogatijih trgovačkih i industrijskih obitelji u Porajnju.

Krefeld se zahvaljujući razvoju tekstilne industrije prometnuo u jedno od europskih središta proizvodnje svile te dobio nadimak "grad svile", a von der Leyeni bili su među obiteljima koje su najviše obilježile to razdoblje njegove povijesti.

S novcem je stigao i društveni status.

A što zapravo znači ono "von"?

U njemačkim prezimenima riječ "von" često se povezuje s aristokracijom, pa prezime von der Leyen zvuči kao tipično staro plemićko ime. No u ovom slučaju postoji važna nijansa.

Krefeldska obitelj koristila je prezime von der Leyen prije nego što su njezini članovi formalno postali plemići. Njihov ulazak u plemstvo uslijedio je nakon gospodarskog uspona.

Jedna grana obitelji 1786. godine primljena je u prusko plemstvo, a nekoliko desetljeća kasnije uslijedio je još jedan korak. Friedrich Heinrich von der Leyen zu Bloemersheim 1816. dobio je naslov pruskog baruna, odnosno Freiherr.

Tako su nekadašnji trgovci i proizvođači svile završili među njemačkim plemstvom.

No upravo na tom mjestu priča postaje pomalo zamršena.

Postojali su i kneževi von der Leyen – ali to nije ista obitelj

U njemačkoj povijesti postojala je još jedna aristokratska obitelj koja se prezivala von der Leyen.

Ona je bila starija plemićka loza s područja Moselle i nije bila isto što i krefeldska obitelj proizvođača svile iz koje potječe Ursulin suprug. Pripadnici te druge obitelji tijekom povijesti nosili su titule baruna, grofova i na kraju kneževa.

Početkom 19. stoljeća postojala je čak i Kneževina von der Leyen. Bila je jedna od malih njemačkih država iz Napoleonova vremena i pripadala je Rajnskom savezu. Jednako prezime zato može lako navesti na zaključak da se Ursula von der Leyen udala u tu nekadašnju kneževsku dinastiju.

Nije.

Obitelj njezina supruga Heika pripada krefeldskoj lozi čija je povijest vezana uz tekstilnu industriju i svilu.

I njezina obitelj Albrecht bila je dio njemačke elite

Iako je prezime von der Leyen dobila udajom, Ursula je već odrasla u obitelji snažno povezanoj s politikom.

Njezin otac Ernst Albrecht bio je jedan od istaknutih njemačkih političara CDU-a. Prije povratka u Njemačku radio je na europskim poslovima u Bruxellesu, zbog čega je Ursula ondje i rođena.

Kasnije je postao predsjednik vlade Donje Saske i na toj funkciji proveo gotovo 14 godina.

Ursula je u CDU ušla 1990. godine, a tijekom 2000-ih počeo je njezin veliki politički uspon.

Godine 2005. postala je savezna ministrica obitelji, potom je vodila Ministarstvo rada i socijalnih pitanja, a 2013. postala je prva žena u povijesti Njemačke na položaju ministrice obrane.

Na toj je funkciji ostala šest godina.

Iz Bruxellesa krenula i vratila se u Bruxelles

Godine 2019. dogodio se najveći korak u njezinoj političkoj karijeri. Von der Leyen izabrana je za predsjednicu Europske komisije i postala prva žena na toj funkciji.

Pet godina poslije dobila je drugi mandat.

Time se njezin životni put na neobičan način zatvorio u krug. Rođena je u Bruxellesu kao Ursula Albrecht, kći njemačkog političara koji je ondje radio na europskim poslovima. Više od šest desetljeća poslije u isti se grad vratila kao žena na čelu Europske komisije.

A između ta dva Bruxellesa dogodilo se i prezime von der Leyen – prezime obitelji čiji su preci prije nekoliko stoljeća kao pripadnici vjerske manjine napustili svoj dom, preselili se u Krefeld, obogatili na svili i na kraju ušli u prusko plemstvo.