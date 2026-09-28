Šef županijskog HDZ-a nakon izbora: "Građani su svojim glasovima pokazali kome daju povjerenje"

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović oglasio se nakon izbora za gradske kotare i mjesne odbore u Splitu i Kaštelima. Čestitao je članovima stranke, kandidatima i lokalnim organizacijama HDZ-a te rezultate opisao kao veliku pobjedu.

Mihanović je poručio kako izborni rezultat, prema njegovu tumačenju, šalje jasnu poruku o povjerenju birača.

- Ovaj rezultat nosi jasnu poruku – građani su svojim glasovima pokazali kome daju povjerenje da ih predstavlja i da se zauzima za interese njihovih kvartova i gradova - naveo je.

Istaknuo je kako rezultat za HDZ ne predstavlja samo priznanje dosadašnjem radu, nego i odgovornost za razdoblje koje slijedi.

- HDZ je još jednom pokazao da zna okupiti ljude i usmjeriti pažnju na konkretne probleme i njihova rješenja. Naša politika mora biti prisutna među građanima, slušati njihove potrebe i rezultate dokazivati radom, a ne ispraznim riječima - poručio je Mihanović.

Zahvalio je kandidatima, volonterima i članovima koji su sudjelovali u kampanji, a posebno biračima koji su dali glas njihovim listama.

- Povjerenje građana se ne podrazumijeva – ono se svakoga dana iznova mora opravdati. Oni su centar naših politika - naglasio je.

Na kraju je posebno čestitao splitskoj i kaštelanskoj organizaciji HDZ-a.

- Nastavljamo raditi, odgovorno i zajedno - zaključio je Mihanović.