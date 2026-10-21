Šef Torcide radi u zaštitarskoj tvrtki DP-ovca

Dolazak predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave u Split, gdje je održao konferenciju za novinare u društvu predsjednika ogranka Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije Marka Žaje, (ponovno) otvara pitanje povezanosti politike, navijačke skupine Torcide i zaštitarskih poslova u Splitu.

U osiguranju utakmice sudjelovala je zaštitarska tvrtka Pit Bull, čiji je suvlasnik Marko Žaja, poznat i kao nekadašnji svjetski i europski prvak u kickboxingu. Na utakmici je, spomenimo, Torcida imala veliku bakljadu zbog koje je susret prekinut na 12 minuta i zbog koje je Hajduk večeras kažnjen s utakmicom bez publike i s 80.000 eura novčane kazne

U Žajinoj tvrtki radi predsjednik Torcide

Tvrtka je u 2025. uprihodila 1,5 milijuna eura. Zaposlenik Pit Bulla je Ante Stipetić, poznat pod nadimkom Raba, predsjednik Kluba navijača Torcida, koji se jučer predao u splitski zatvor na Bilicama zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom nedavne navijačke povorke.

Prema Indexovim informacijama, obojica imaju važnu ulogu i u angažiranju redara i zaštitara u splitskim noćnim klubovima.

Naši izvori tvrde da je među tako angažiranim ljudima određen broj članova Boksačkog kluba Torcida. No, riječ je o tvrdnjama koje zasad nismo uspjeli neovisno potvrditi.

Sve ove poveznice same po sebi ne upućuju na kakve nezakonitosti ili nepravilnosti. One, međutim, zanimljivo ilustriraju koliko su isprepleteni poslovni, osobni i politički odnosi među pojedincima iz splitske zaštitarske i navijačke scene.

Žaja je ranije bio savjetnik HDZ-ova ministra turizma i sporta Tončija Glavine, no razriješen je dužnosti nakon što je županijski DP na Facebooku pružio podršku skupini od pedesetak muškaraca, pripadnika Torcide, koji su upali na događaj u sklopu Dana srpske kulture u Splitu te uz povike "Za dom spremni" zastrašivali okupljene i tjerali ih iz prostorija