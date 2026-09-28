Šef Studenca: "Prestali smo plaćati svima"

Predsjednik Uprave Studenca Michal Senczuk komentirao je financijske probleme u kojima se taj trgovački lanac našao. "Trenutačno je situacija za tvrtku prilično teška jer su nam bankovni računi blokirani nakon što smo podnijeli prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Zapravo smo prestali plaćati svima, i A&G-u i svim ostalim dobavljačima", rekao je Senczuk za Dnevnik Nove TV.

"Dok sud ne donese pozitivnu odluku o predstečaju, račun neće biti deblokiran i ne možemo nastaviti s plaćanjima dobavljačima. U ovim okolnostima trenutačno ne možemo podmirivati nijednu svoju obvezu", dodao je.

"Vjerujemo kako postoje razlozi da Studenac prođe predstečajni postupak"

Nakon što je Studenac jutros od suda zatražio odbacivanje prijedloga A&G Logistike 01 da se otvori stečaj tog trgovačkog lanca jer ga smatra neosnovanim, ta je tvrtka uzvratila požurnicom sudu za otvaranje stečaja.

Senczuk je postupanje A&G-a ocijenio nepoštenim i neopravdanim te je tu tvrtku optužio da pokušava naplatiti potraživanja izvan sudskog postupka. Izrazio je uvjerenje da postoje dobri temelji za otvaranje predstečajnog postupka. Na pitanje koliko je izgledno da će doći do stečaja, odgovorio je: "I dalje vjerujemo kako postoje vrlo dobri razlozi da Studenac prođe predstečajni postupak i započne transformaciju poslovanja. To je, recimo, naše jedino viđenje u ovom trenutku. Sve smo napore usmjerili na to da ta odluka stigne što prije."

"Ponosni smo na naše zaposlenike"

Napominje da poslovanje Studenca koji ima oko 7000 radnika i više od 1000 trgovina zasad teče relativno normalno. Ipak, priznaje da se već osjeća pritisak na dostupnost robe te da bi problemi s vremenom mogli postati vidljivi i kupcima.

"Već osjećamo pritisak na dostupnost robe i to će prije ili kasnije postati vidljivo. No u ovom trenutku poslovanje teče. Iznimno smo ponosni na naše zaposlenike jer nam pružaju veliku podršku. Razumiju situaciju, predani su i obavljaju svoj svakodnevni posao kako treba", ustvrdio je. "Zato vjerujemo da još neko vrijeme možemo normalno poslovati, ali ako odluka ne bude uskoro donesena, odnosno ako prijedlog ne bude prihvaćen, problemi će biti sve vidljiviji. To, naravno, ugrožava i samu tvrtku. Riječ je o više od 1000 trgovina i 7000 zaposlenika", nastavio je.

Tvrdi da je Studenac važan dio lokalnih zajednica jer je u mnogim manjim mjestima jedina trgovina u kojoj stanovnici mogu kupiti osnovne namirnice. Napomenuo je da bi bez otvaranja predstečajnog postupka posljedice za tvrtku, zaposlenike, vjerovnike i poslovne partnere bile velike.

"Uveli smo neke promjene u poslovanju i već vidimo učinke"

Na pitanje koji je željeni ishod cijelog ovog procesa i planiraju li napustiti Hrvatsku, prodati posao ili pak traže dodatan kapital kako bi nastavili poslovati, naglasio je da svakako žele ostati u Hrvatskoj. "Vidimo veliku potrebu za ovakvim trgovinama, za malim formatom, bez obzira na to što javnost misli o tome koliko je teško voditi male formate. Jer to doista jest teško, ali i dalje vidimo mnogo prostora za rast Studenca i malih trgovina na cijelom tržištu", poručio je.

"U posljednjem tromjesečju 2025. uveli smo neke promjene u poslovanje i već vidimo učinke: bilježimo rast broja kupaca i volumena prodaje, što dokazuje da uz određene uvjete, recimo operativnu i komercijalnu kvalitetu, ovaj posao može biti uspješan", uvjeren je. "Zato ne odustajemo od Hrvatske, svakako želimo ostati ovdje i uskoro ponovno uspješno poslovati. Mnogo je primjera tvrtki koje su prošle restrukturiranje i u mnogima od njih tvrtke su izašle jače. Želimo biti jedna od njih", zaključio je.