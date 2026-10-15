Šef splitske policije otkrio dramatične brojke: Čak 109 privedenih, 600 policajaca na ulicama! "Očekujemo nove incidente, danas ćemo i preventivno privoditi"

Nakon dramatičnih događaja na splitskoj Rivi, gdje je policija sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaxa, danas je održana izvanredna konferencija za medije Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Pred novinare je izašao načelnik Marko Srdarević, koji je otkrio nove podatke o incidentima, broju privedenih osoba i sigurnosnim mjerama koje će policija provoditi tijekom današnjeg dana.

Od utorka je ukupno privedeno 109 osoba, a na osiguranju utakmice i grada danas će biti angažirano oko 600 policijskih službenika.

"Realno je očekivati nove incidente"

Srdarević je istaknuo kako je policija od prvog trenutka bila svjesna da će osiguranje utakmice Hajduka i Ajaxa predstavljati velik sigurnosni izazov. "Mi smo od prvog trenutka, kada smo saznali da će se utakmica igrati u Splitu, bili svjesni da će to biti jako izazovno. Oba kluba imaju ogroman broj navijača, a među njima, nažalost, ima i onih koji se protupravno ponašaju", rekao je načelnik.

U Splitu se danas očekuje oko 1.900 nizozemskih navijača, dok će u središtu grada biti i nekoliko tisuća Hajdukovih navijača. "Sigurno će biti sporadičnih incidenata, to sada mogu kazati jer je to realno očekivati, ali spremni smo reagirati i spriječiti bilo kakve teže posljedice", upozorio je Srdarević.

Posebnu pozornost izazvala je najava primjene zakonskih ovlasti kojima policija na sam dan utakmice može preventivno privoditi osobe za koje postoje zakonski uvjeti za takvo postupanje. "Koristit ćemo institut koji nam dopušta Zakon o sprječavanju nereda, a to je da preventivno možemo privesti osobu za koju je evidentno da bi se mogla protupravno ponašati i zadržati je do dva sata iza utakmice", objasnio je Srdarević. Dodao je kako policija tu mogućnost nije imala tijekom prethodna dva dana jer se takva mjera može provoditi samo na dan utakmice. "To ćemo danas intenzivno provoditi, posebno u centru grada, za osobe za koje vidimo da bi mogle dovesti do protupravnog ponašanja", najavio je.

Otkrio što se sinoć događalo na Rivi

Govoreći o sinoćnjim neredima, načelnik je opisao kako je policija uočila okupljanje nizozemskih navijača oko 23:30 sati. Navijači Ajaxa najprije su bili raspoređeni u više skupina po središtu grada, a zatim su se počeli okupljati na Rivi. Istodobno su policijski službenici primijetili okupljanje pripadnika Torcide na prilaznim pravcima.

"Istog trenutka smo zauzeli pozicije kako je bilo planirano i dogovoreno. Nismo dozvolili da dođu jedni do drugih. Uz uporabu sredstava prisile spriječili smo međusobni sukob", objasnio je Srdarević. Policija je potom razdvojila skupine i potiskivala ih različitim pravcima, prateći njihovo kretanje dok se nisu razbile na manje skupine i pojedince.

Prema njegovim riječima, situacija je stavljena pod kontrolu u približno 15 do 20 minuta.

Načelnik je naveo kako policija tijekom te intervencije nije evidentirala ozlijeđene ni materijalnu štetu. Podsjetimo, kako je Dalmacija Danas ranije izvijestila, tijekom noći privedeno je 57 osoba. Iz KBC-a Split naknadno je potvrđeno da su tijekom noći medicinski obrađena dvojica nizozemskih državljana s lakšim ozljedama te su obojica otpuštena iz bolnice.

Jesu li taksisti dojavljivali lokacije nizozemskih navijača? Policija odgovorila

Jedno od pitanja novinara odnosilo se na navode iz nizozemskih medija prema kojima su pojedini taksisti navodno dojavljivali lokacije navijača Ajaxa, nakon čega bi oni bili napadnuti. Srdarević je potvrdio da je bilo slučajeva u kojima su nizozemski navijači nakon izlaska iz taksija naišli na skupine koje su ih napale ili se prema njima protupravno ponašale.

Međutim, naglasio je da policija nije utvrdila povezanost taksista s napadima. "Mi ne isključujemo takvu mogućnost da netko od taksista nekome nešto javi, ali nismo to dokazali", rekao je. Dodao je da nije opravdano generalizirati i optuživati taksiste bez dokaza.

Među gostima i nekoliko stotina pripadnika ultrascene

Načelnik je naglasio da većinu nizozemskih navijača čine ljudi koji su u Split došli pogledati utakmicu i uživati u gradu, no upozorio je i na prisutnost pripadnika radikalnije navijačke scene. Prema njegovoj procjeni, među gostima se nalazi između 200 i 300 pripadnika ultrascene.

Podsjetio je i na događaje od utorka, kada su na splitskoj Rivi privedeni nizozemski navijači koji su mahali noževima pred prolaznicima. "Susrećemo se s velikim dijelom normalnih ljudi, ali i sa sigurno dvije do tri stotine pripadnika ultrascene", rekao je Srdarević.

15.10.2026, Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/5Qe8Sy9vhW — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 15, 2026

Kazne od 400 eura, dio privedenih mogao bi završiti na sudu

Govoreći o osobama koje su privedene tijekom posljednjih dana, načelnik je potvrdio da kriminalistička istraživanja za dio njih još traju. Pojedini privedeni platili su prekršajne kazne od 400 eura zbog narušavanja javnog reda i mira te su nakon toga pušteni. Ipak, policija ne isključuje daljnje postupanje. "Kriminalističko istraživanje još je u tijeku, tako da će vjerojatno neki od njih završiti na sudu", kazao je Srdarević. Policija je pripremila i poseban plan kretanja navijača tijekom današnjeg dana. Zapadna obala bit će određena kao fan zona za nizozemske navijače, dok je središte grada predviđeno za navijače Hajduka.

Nakon okupljanja na Zapadnoj obali, gostujući navijači autobusima će biti prevezeni na Poljud, a poslije utakmice organizirano vraćeni. Policija će ih nastaviti nadzirati i nakon završetka susreta.

"Plan je da ih vratimo tamo odakle smo ih uzeli i pustimo u grad. I budemo s njima dok god ne odu spavati", kazao je Srdarević. Objasnio je kako policija ne može ograničiti slobodu kretanja osobama koje nisu počinile ništa protupravno.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da su nizozemski navijači smješteni u više od 300 smještajnih objekata, ne samo u Splitu nego i u okolnim gradovima. Na kraju je načelnik poručio da će policija učiniti sve kako bi građani Splita mogli normalno obavljati svoje svakodnevne aktivnosti. "Stvarno ćemo se truditi da maksimalno podignemo svoje mjere, da građani Splita uopće ne osjete da se nešto događa, osim zbog nazočnosti većeg broja policajaca, koji su tu radi njihove sigurnosti", zaključio je Marko Srdarević.

Utakmica Hajduka i Ajaxa na Poljudu počinje u 18:45 sati.