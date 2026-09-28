Šef psihijatrije KBC-a Split tijekom donacije Hajduka: Način na koji živimo ozbiljno je ugrozio mentalno zdravlje djece i adolescenta! Ugroženo je svima jer ne možemo izdržati zahtjeve ove brzine

- Ako pitate i neku bakicu iz zaleđa da vam u tri riči opiše Split, ona će vam reći da su Sv. Duje, Marjan i – Hajduk, to su ta tri timbra Splita, ono po čemu se prepoznaje ovaj grad, makar ona nemala pojma niti kako se igra nogomet… - kazao je između ostalog Trpimir Glavina, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split, u ponedjeljak popodne tijekom službenog predstavljanja donacije realizirane u sklopu kampanje ‘Budi čovik’.

Hajduk je naime, kao klub duboko ukorijenjen u svoju zajednicu, donirao neurofeedback uređaj, opremljena je i soba za radnu terapiju te cijeli projekt uključuje i edukacije djelatnika Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Split. Došla je i mala, ali odabrana delegacija Hajdukovih igrača, no uvodnu riječ je, kako i spada, imao domaćin, ravnatelj splitske bolnice Krešimir Dolić.

- Na žalost svjedoci smo da imamo sve veću potrebu i sve više pacijenata iz adolescentne populacije. Iz Hajduka su pokazali veliki senzibilitet u kontekstu potreba bolnice, stvarno se to mora naglasiti. Idući tjedan bi trebali na lokalitetu Križine započeti radovi na uređenju stacionarnog dijela Odjela dječje psihijatrije, što do sada nismo imali, potreba nas je na to natjerala i nadam se do ljeta iduće godine da ćemo imati prostor gdje ćemo moći skrbiti o pacijentima iz te domene…

Uzvratila je prigodnim slovom Marinka Akrap, članica Uprave Hajduka.

- Hajduk ima veliki, veliki utjecaj na svoju zajednicu, posebno na djecu, a što je veći utjecaj to je veća i odgovornost. Iz tog razloga trudimo se u pravom momentu odgovoriti na neke probleme u društvu, prepoznali smo tu veliki problem međuvršnjačkog nasilja! Posebno mi je drago što smo uspjeli organizirati humanitarnu akciju i koristim priliku zahvaliti svim našim navijačima, sponzorima i svim ljudima dobrog srca. Samo bih naglasila da se u ovoj cijeloj priči nismo samo usmjerili na djeci koja na žalost trpe vršnjačko nasilje nego imamo veliku želju pomoći i onoj djeci koja takav način ponašanja prema drugoj djeci smatraju da je to nešto super, da je to nešto cool… Ovo nije kraj akcije ‘Budi čovik’. - naglasila je Akrap.

Predstojnik Glavina je dodao kako je ime akcije posebno dobro odabrano kao i da bi trebala biti neka aplikacija ‘Budi čovik’ koja bi n mobitelu stalno bila otvorena, poput pedometra koji broji korake...

- Dobrota i darivanje je blagoslov. U ime 152 djelatnika Klinike za psihijatriju, od srca hvala! Ako nemamo senzibilitet prema našoj djeci, prema našoj budućnosti, onda ne znam prema kome ćemo imati. Veliko hvala na vrijednom uređaju koji će nam pomoći u terapijskom zbrinjavanju različitih problema u dječjoj i adolescentnoj dobi. A najviše bih volio da uopće o dječjoj i adolescentnoj psihijatriji ne pričam, da je nema, i tako je i bilo prije 35 godina kad sam došao ove u profesionalne vode. Koja djeca, koja psihijatrija. Na žalost, način na koji živimo, kao i niz drugih stvari dovelo je do toga da je doista mentalno zdravlje djece i adolescenta ozbiljno ugroženo! Ugroženo je svima nama jer ne možemo izdržati zahtjeve ove brzine u kojoj živimo. Moramo biti svjesni onda da je potreba i za stacionarom i za kadrom je apsolutna istina… Posebno sam ponosan na četiri specijalista, devet specijalizanata te još dvoje koji čekaju specijalizaciju kad govorimo o liječnicima, to je ekipa uz sestrinski kadar, dvoje-troje psihologa uz radnog terapeuta – sestara nam fali, ali to je boljka cijele bolnice, cijelog zdravstva – već sada imamo najperspektivniju profesionalna ekipa u državi kad je u pitanju dječja i adolescentna psihijatrija! Hvala Hajduku! Morate biti svjesni gdje ste došli… - poručio je šef splitske psihijatrije igračima Hajduka, Melnjaku, Šegi i Šutalu.

Voditeljica Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju Anđela Kovačević, uz naravno zahvalu na donaciji, kazala kako uređaj najviše koristi za djecu s poteškoćama iz ADHD-a kojih je danas sve više, u smislu poremećaja pažnje i samoregulacije, kao dodatno liječenje uz sve terapijske intervencije koje su i do sada radili. Posebno je naglasila opremanje sobe za radnu terapiju ‘koja je jedna od bitnijih aspekata u našem radu’.

- Sretni smo što smo dio ove donacije. Ovakve stvari nas spuštaju na zemlju, da na terenu budemo primjer djeci i odraslima, ali pogotovo djeci, da poštivanjem jedno drugoga, protivnika, pokazujemo u kojem smjeru treba ići… - kazao je Melnjak kao najiskusniji od trojca Hajdukovih igrača.