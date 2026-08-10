Šef HTZ-a: "U Hrvatskoj više od 1,1 milijun turista, a jedan trend postao je 'igra živaca'"

Predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić rekao je da dosadašnji turistički rezultati daju razlog za zadovoljstvo te da se dobra popunjenost očekuje i u nastavku vrhunca ovogodišnje sezone.

"Možemo biti zadovoljni dosadašnjim turističkim rezultatima. U nastavku turističke špice nas očekuje vrlo dobra popunjenost, ovih dana preko 1,1 milijun turista boravi u hrvatskim smještajnim kapacitetima. Očekujemo nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što će biti u posezoni, treba još vidjeti, izrazit je 'last minute' ove godine", poručio je Staničić za HRT.

Dobri rezultati bilježeni su i ranije tijekom godine. Prema podacima HTZ-a, u prvih pet mjeseci 2026. broj turističkih dolazaka bio je pet posto veći nego u istom razdoblju lani, a broj noćenja porastao je sedam posto.

Vraćaju se Česi, raste broj Amerikanaca

Staničić kaže da je primjetan povratak gostiju iz Češke, a posebno ističe nastavak dobrih rezultata s mađarskog i poljskog tržišta. "Veseli nastavak pozitivnog trenda s mađarskog i poljskog tržišta, a tu su i domaći gosti. Posebno treba naglasiti dobru poziciju na njemačkom tržištu. Mi imamo jedan dobar miks tržišta, iz cijele Europe pa i šire. Dolazi puno Amerikanaca, imamo već nekoliko godina za redom rast turističkog prometa. Očekujem da ćemo nastaviti ovakvom dinamikom", opisao je.

Jedna od glavnih posebnosti ove sezone je izražen "last minute", odnosno rezerviranje odmora neposredno prije putovanja.

"To je igra živaca, treba biti strpljiv. Ponedjeljak, primjerice, postaje sve izraženiji u pogledu putovanja, u odnosu na subotu koja je nekada bila glavna što se tiče promjene gostiju. Što se tiče 'last minutea', gosti biraju destinacije u zadnji tren. Nekoliko čimbenika utječe: cijene, dostupnost, sigurnost, kao i kvaliteta turističke ponude. Važna je "vrijednost za novac"", poručuje predsjednik Hrvatske turističke zajednice.

Veća potrošnja turista

U srpnju je zabilježen snažan rast vrijednosti fiskaliziranih računa, od 18 posto. Staničić kaže da pritom treba gledati više pokazatelja, a ne samo podatke iz sustava eVisitor. "Činjenica je da je izdan i veći broj računa. Potrošnja je bila veća nego u istom razdoblju prošle godine. eVisitor je jedan segment pokazatelja, a tu je i broj putnika u trajektnim lukama, na autocestama. Imamo pozitivne pokazatelje, budimo još malo strpljivi nekoliko dana ili tjedana. Očekuje nas potom posezona, a na kraju godine ćemo zbrajati rezultate", najavio je Staničić.

Osvrnuo se i na nezadovoljstvo malih iznajmljivača zbog povećanja paušala te na pitanje hoće li zbog toga biti manje privatnog smještaja. "Ne očekujem značajno smanjenje ponude u privatnom smještaju. Mislim da sve odluke koje je donijela Vlada i resorno ministarstvo idu dugoročno u prilog upravo malim iznajmljivačima. Kroz promjenu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ide se u smjeru da se uredi tržište u segmentu privatnog smještaja. Imamo značajan dio nekomercijalnog smještaja gdje stvari treba dovesti u red. Turizam je maraton na duge staze, tako treba sagledavati odluke koje se donose danas, a koje će imati pozitivne učinke za određeno vrijeme", zaključio je Staničić.