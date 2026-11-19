Dani hrvatskog turizma prilika su za osvrt na turističku godinu koja se bliži kraju, ali i za razgovor o izazovima koji očekuju hrvatski turizam. O ovogodišnjim rezultatima, cijenama, konkurentnosti Hrvatske na međunarodnom tržištu te ulaganjima u turističku ponudu za N1 je govorio direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić. Osvrnuo se i na polemike oko organizacije koncerta Dine Merlina u Splitu, za koji je predviđeno više od 300 tisuća eura.

Govoreći o turističkim rezultatima, koji do listopada pokazuju blagi rast dolazaka i noćenja, Staničić je istaknuo da nema razloga za zabrinutost zbog konkurentnosti Hrvatske.

"Mislim da možemo svi zajedno, kada podvučemo crtu, biti više nego zadovoljni ovom turističkom godinom, koja još traje. Pred nama je ostatak studenoga i cijeli prosinac, kada nas očekuju adventska događanja i brojni zanimljivi sadržaji u mnogim destinacijama”, rekao je Staničić.

Naglasio je da turističke rezultate treba promatrati u širem kontekstu, uzimajući u obzir globalne okolnosti koje utječu na putovanja.

"Nitko nije mogao predvidjeti kakav će biti tijek i dinamika turističkog prometa ove godine, s obzirom na događanja na Bliskom istoku i nastavak rata u Ukrajini, što je rezultiralo poremećajima na tržištu energenata i rastom troškova putovanja. Kada svemu tome pridodamo rast konkurencije i pojavu novih destinacija na Mediteranu i šire, mislim da je Hrvatska svojim rezultatima još jednom pokazala da je kvalitetna turistička destinacija koja ima svoje mjesto na svjetskoj turističkoj karti”, poručio je.

Jedna od tema razgovora bile su i cijene u hrvatskom turizmu, na čiju su važnost tijekom godine upozoravali i HTZ i resorno ministarstvo.

"Svako povećanje cijena mora biti popraćeno povećanjem kvalitete usluge, sadržaja i ukupne turističke ponude. Moram reći da je sektor to poslušao, posebno u segmentu smještaja. Hotelijeri, kampovi i dobar dio privatnih iznajmljivača korigirali su cijene, odnosno prilagodili ih trenutačnoj potražnji na tržištu”, kazao je.

Komentirao je i blagi pad dolazaka i noćenja turista iz Njemačke, koja je i dalje najvažnije emitivno tržište za hrvatski turizam.

"Njemačka je naše najvažnije emitivno tržište. Prije nekoliko godina imali smo velik skok u dolascima i noćenjima, a unatoč ovogodišnjem blagom padu od jedan do 1,5 posto, vjerujem da ćemo ostati na toj razini. Hrvatska je još uvijek iznad rekordnog turističkog prometa s njemačkog tržišta iz 2019. godine”, rekao je.

Objasnio je da su rezultati s njemačkog tržišta povezani i s gospodarskim prilikama u toj zemlji.

"Znamo kakva je ekonomska situacija u Njemačkoj. Mislim da možemo biti više nego zadovoljni, posebno zato što za sljedeću godinu imamo najave novih i boljih zrakoplovnih veza između njemačkih gradova i hrvatskih destinacija”, istaknuo je.

Na kraju razgovora Staničić se osvrnuo i na polemike oko koncerta Dine Merlina u Splitu za koji je predviđeno više od 300 tisuća eura. Dio građana usprotivio se takvom trošku te je pokrenuta i peticija.

Upitan koliko ulaganja u takve manifestacije doprinose turističkoj ponudi, Staničić je istaknuo važnost događanja koja privlače posjetitelje izvan glavne turističke sezone.

"Ako se želimo dalje razvijati kao cjelogodišnja turistička destinacija, ako želimo rasporediti turistički promet s mora na kontinent i s vrhunca ljetne sezone na predsezonu, posezonu i zimsko razdoblje, onda trebamo raditi na organizaciji događanja”, naglasio je.

Ipak, nije želio izravno komentirati odluku o financiranju koncerta u Splitu.

"Ne mogu ulaziti u pojedinačne odluke jedinica lokalne samouprave, ali pozdravljam svaki napor koji donosi napredak u sadržaju događanja i ponudi same destinacije te na taj način stvara dodatni motiv za dolazak turista”, zaključio je Staničić za N1.