Šef DHMZ-a najavio veliku promjenu: Evo što nam stiže sljedeći utorak

Nakon dugotrajnog sušnog razdoblja Hrvatsku je zahvatila promjena vremena koja je u dijelove zemlje donijela obilnu kišu i grmljavinsko nevrijeme. Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler za RTL Danas otkrio je koliko bi nestabilno vrijeme moglo potrajati te postoji li opasnost da nakon suše uslijedi dulje kišno razdoblje i poplave.

DHMZ je za zapadne dijelove Hrvatske izdao žuta, a potom i narančasta upozorenja zbog grmljavinskog nevremena i obilne oborine. Ponegdje je palo oko 50 litara kiše po četvornom metru, a iz Istre su stigle i snimke pijavice.

"Tijekom dana i sljedećeg dana očekujemo određeno smirenje. Sutradan su žuta upozorenja na istoku Hrvatske, također na grmljavinsko nevrijeme", rekao je Güttler. Dodao je da zasad nema izvještaja o značajnijim ozljedama ili šteti, kao ni o tuči i snažnim vjetrovima.

Na pitanje prijeti li Hrvatskoj nakon dugotrajne suše sada suprotan ekstrem – dulje razdoblje kiše i opasnost od poplava – šef DHMZ-a poručuje da trenutačne prognoze ne pokazuju takav scenarij.

"Trenutačno za naredna dva tjedna ne postoji signal, odnosno rizik od poplava. Ako se takva informacija pojavi, dovoljno rano ćemo informirati Sustav civilne zaštite i građane", rekao je.

Velika promjena

DHMZ istodobno od 22. rujna uvodi veliku promjenu u sustav upozorenja. Meteoalarm se više neće izdavati za osam velikih klimatoloških regija, već zasebno na razini županija, uključujući Grad Zagreb.

Time bi građani trebali dobivati znatno preciznije informacije o područjima kojima prijete grmljavinsko nevrijeme, poplave ili druge vremenske nepogode.

"Skraćeno rečeno, možemo reći da od sljedećeg tjedna Meteoalarm prelazi na razinu županija", objasnio je Güttler.

Novi sustav bit će usklađen i sa SRUUK-om, koji meteorološka upozorenja već izdaje na razini pojedinih županija.