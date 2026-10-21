Sedmogodišnji Arthur osvojio najviši vrh Hrvatske: Na Dinari započeo ostvarenje velikog sna, a iza svega stoji priča koja dira u srce

Sedmogodišnji Britanac Arthur Robinson uspješno se popeo na Sinjal, najviši vrh Dinare i Hrvatske, na 1831 metar nadmorske visine. U pratnji Antonije Viljac, Arthur je ostvario važan planinarski uspjeh i započeo put prema velikom cilju – usponu na Kilimanjaro u prosincu 2027. godine, kada će imati osam godina.

Uspon na Dinaru prvo je poglavlje Arthurova projekta Every Summit Counts, u sklopu kojega će tijekom sljedećih 14 mjeseci postupno razvijati planinarske vještine, stjecati iskustvo i pripremati se za jedan od najvećih izazova svoje dosadašnje avanture.

Arthur iza sebe već ima planinarska iskustva u austrijskim Alpama te uspon na Snowdon u Walesu. Dinara zauzima posebno mjesto u njegovu putovanju jer upravo s najvišeg vrha Hrvatske započinju pripreme za uspon na Kilimanjaro.

Realizaciju ovog dijela Arthurova putovanja podržala je Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, prepoznajući priliku za promociju Dinare i županije kao destinacije za aktivni odmor, boravak u prirodi i planinarske doživljaje. Ovaj pothvat ujedno pridonosi predstavljanju prirodnih ljepota i turističkih potencijala županije međunarodnoj publici, osobito na britanskom tržištu.

Projekt Every Summit Counts ima i humanitarnu dimenziju. Arthur tijekom svojih planinarskih izazova prikuplja sredstva za organizaciju Macmillan Cancer Support, koja pruža podršku osobama oboljelima od raka i njihovim obiteljima. Inicijativa je potaknuta dijagnozom raka kod osobe koja mu je posebno bliska, čime je Arthurovu planinarskom putovanju pridružena i snažna poruka solidarnosti.

Uspješan uspon na Sinjal tako predstavlja više od sportskog postignuća. To je početak putovanja obilježenog upornošću, učenjem i humanitarnim ciljem, a Dinara i Šibensko-kninska županija postale su prva važna postaja na putu prema Kilimanjaru.

Arthur nastavlja pripreme za svoj veliki cilj, uz poruku koja prati cijeli projekt: Every Summit Counts – svaki vrh se računa.