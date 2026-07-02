Sedmero ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći kod Poreča: Jedna osoba helikopterom prevezena u Rijeku

Sedam osoba ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer oko 17.30 sati dogodila na državnoj cesti DC75 kod Poreča. U sudaru su sudjelovala tri automobila, a jedna je putnica zbog težine ozljeda helikopterom prevezena u riječku bolnicu.

Prema informacijama istarske policije, nesreću je izazvao 42-godišnji vozač automobila pulskih registarskih oznaka koji je iz zasad neutvrđenih razloga prešao na suprotni kolnički trak.

Ondje se sudario s automobilom danskih registarskih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji danski državljanin.

Od siline udara automobil danskih oznaka odbačen je izvan kolnika na travnatu površinu, gdje je udario u prometni znak. Istodobno je automobil pulskih oznaka nastavio nekontrolirano kliziti suprotnom prometnom trakom te se potom sudario i s automobilom švicarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 63-godišnja žena.

U nesreći su ozlijeđena sva trojica vozača te četvero putnika u dobi od 56, 58, 59 i 63 godine.

Šestero ozlijeđenih prevezeno je na liječenje u Opću bolnicu Pula, dok je 63-godišnja putnica zbog potrebe hitnog medicinskog zbrinjavanja helikopterom prevezena u riječku bolnicu.

Policija je izvijestila kako će težina ozljeda svih stradalih biti poznata nakon liječničke obrade.