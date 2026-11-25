Trema pred javni nastup me puno puta zaustavila. Neke dobre ideje i planove namjerno sam zanemarila samo zato što me uhvatila panika od treme. Za nevirovat! Grozan osjećaj. Nešto kao da te neka hobotnica hvata za vrat, ne možeš disati, a glas ti odjednom postane potpuno neprepoznatljiv dok stojiš pred ljudima.

Naravno, ljudi ti, u najboljoj namjeri, daju savjete. Ali ne pomaže. Kažu: „Ako dobro vladaš temom, ne možeš imati tremu.”

E, pa ne bih se baš složila!

Gospođa Trema uvijek je tu

Kad školarcima u svom planinarskom klubu predajem etiku, vjerujte mi, jako dobro vladam tom temom, koju baš volim. Sve o čemu govorim puno sam puta proživjela tijekom svih ovih godina. Vidim na njihovim licima, osjećam po njihovoj reakciji da baš uživaju u temi. Svejedno, gospođa Trema je tu. Barem prvih nekoliko minuta.

Kad u knjižnici Marko Marulić pričam o urbanom vrtlarenju, ista priča. I tu se na početku pojavi trema, iako apsolutno vladam temom i ništa me zapravo ne može iznenaditi.

A sramota me priznati, čak mi i na promocijama vlastite knjige „Biljke znaju bolje”, na koju sam silno, silno ponosna, zna zapeti riječ u grlu, što nitko živ ne razumije. A On mi se čudi, čak i smije.

Ipak, tu je situacija nešto lakša. Drukčiji je format, hobotnica se tek rodila, još je beba, pa ne steže prejako, a nisam ni sama ispred svih tih nepoznatih ljudi. Tu je i voditelj promocije koji ipak malo spašava stvar.

Hobotnica je narasla do neslućenih razmjera

A sad dolazimo do onoga bitnog.

Ispred mene je promocija u Vrgorcu. Glavnom gradu mog rodnog kraja.

Trema me drma već danas, a promocija je tek za desetak dana!

Ova je hobotnica, čini mi se, narasla do neslućenih razmjera. Srce lupa, misli se roje, a sedamdeseta samo što nije. Pa majketimile, zar se čovjek ne bi do ovih godina trebao osloboditi barem nekih strahova?!

Ali očito ne.

I sad se pitam kako preživjeti ovo uzbuđenje do tada. Kako smiriti hobotnicu? Kako uvjeriti srce da ne mora baš svaki put odraditi maraton prije nego što uopće izađem pred ljude?

Možda hrabrost i nije odsutnost treme

Možda je ipak najvažnije to što, unatoč svemu, ne odustajem.

Možda hrabrost i nije odsutnost treme. Možda je hrabrost kad ti se hobotnica omota oko vrata, srce lupa kao ludo, a ti ipak odlučiš stati pred ljude i ispričati svoju priču. Jer voliš ljude. I voliš pričati.

I sjeme dijeliti, dakako!

A ja ću svoju priču ispričati u Vrgorcu, unatoč svemu.

Srijeda, 2. prosinca 2026., u 18 sati, knjižnica u Vrgorcu, Tina Ujevića 14, na prvom katu!