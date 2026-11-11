Sedam uljara na području Kaštelanskog zaljeva pred ključem u bravu?! Masline čekaju na preradu, prijeti velika šteta

Dok je berba maslina u punom jeku, na području Kaštelanskog zaljeva izbila je ozbiljna kriza. Čak sedam uljara suočeno je s mogućnošću obustave rada zbog problema sa zbrinjavanjem komine, ostatka koji nastaje tijekom prerade maslina. Maslinari strahuju da bi zbog zastoja mogli pretrpjeti veliku štetu.

Zajednica maslinara i uljara Republike Hrvatske upozorila je na ozbiljne probleme koji prijete nastavku ovogodišnje prerade maslina na području Kaštelanskog zaljeva.

Prema njihovu upozorenju, sedam uljara moglo bi zaustaviti rad jer su raspoloživi kapaciteti za prihvat komine već popunjeni.

Problem dolazi u posebno osjetljivom trenutku. Ovogodišnji urod maslina iznimno je obilan, a velike količine plodova još čekaju na preradu.

Sedam uljara moglo bi zaustaviti rad

Komina je ostatak koji nastaje tijekom proizvodnje maslinova ulja, a njezino zbrinjavanje jedan je od važnih dijelova rada uljara.

Kako upozoravaju iz Zajednice maslinara i uljara RH, zbog popunjenih kapaciteta za prihvat komine nastavak prerade doveden je u pitanje.

Ako se rješenje hitno ne pronađe, sedam uljara moglo bi obustaviti rad upravo u trenutku kada maslinari trebaju preraditi ubrani urod.

Takav razvoj događaja mogao bi izazvati ozbiljne posljedice za proizvođače maslinova ulja, osobito za one koji su već ubrali masline i čekaju red za preradu.

Traže hitnu reakciju nadležnih

Zajednica maslinara i uljara RH pozvala je nadležne državne institucije da se hitno uključe u rješavanje problema.

Traže pronalaženje zakonitog privremenog rješenja koje bi omogućilo nastavak rada uljara i spriječilo štetu maslinarima.

Zbog ozbiljnosti situacije za danas, 11. studenoga, u 16 sati najavljena je izvanredna konferencija za medije u Uljari Vukšić u Solinu.

Hoće li nadležne institucije uspjeti pronaći rješenje prije zaustavljanja prerade, zasad nije poznato.

Dok masline čekaju na preradu, maslinari i uljari očekuju hitnu reakciju kako ovogodišnji obilan urod ne bi postao izvor velikih gubitaka.