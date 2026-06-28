Sedam roditeljskih pogrešaka zbog kojih se djeca mogu osjećati nevoljeno, a mnogi ih rade nesvjesno

Čak i roditelji koji svojoj djeci žele samo najbolje ponekad nesvjesno usvajaju obrasce ponašanja koji mogu narušiti njihov osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Stručnjaci ističu da upravo svakodnevne sitnice često imaju najveći utjecaj na to kako će dijete doživljavati sebe i odnos s roditeljima.

U nastavku donosimo sedam čestih pogrešaka koje, prema stručnjacima, mogu učiniti da se dijete osjeća manje voljeno ili važno.

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1. Umanjivanje dječjih briga

Rečenice poput "Nije to ništa" ili "Pretjeruješ" mogu djetetu poslati poruku da njegovi osjećaji nisu važni. Umjesto toga, stručnjaci savjetuju priznati djetetove emocije i pomoći mu da nauči nositi se s njima, bez uklanjanja svake prepreke ili izvora stresa.

2. Vikanje zbog pogrešaka

Iako je u opasnim situacijama povišen ton ponekad opravdan, često vikanje može kod djece izazvati osjećaj odbačenosti i nesigurnosti. Dom bi trebao biti mjesto na kojem dijete smije pogriješiti i iz tih pogrešaka učiti.

3. Neprestano gledanje u mobitel

Kada roditelji tijekom zajedničkog vremena pažnju više posvećuju ekranu nego djetetu, ono može steći dojam da nije dovoljno važno. Stručnjaci ističu kako je odlaganje mobitela i iskreno zanimanje za ono što dijete govori jedan od najjednostavnijih načina pokazivanja ljubavi.

4. Preopterećenost poslom

Roditelji često puno rade kako bi osigurali obitelj, no djeca to ne razumiju uvijek. Ako posao redovito ima prednost nad zajedničkim trenucima, dijete može steći osjećaj da nije prioritet. Zato je, kad god je moguće, važno postaviti granice između poslovnog i privatnog života.

5. Omalovažavanje dječjih snova

Podrška ne znači ispunjavanje svake želje, nego pokazivanje da roditelj sluša i uvažava djetetove interese. Razgovor i zajedničko traženje rješenja pomažu djetetu da osjeti kako ima podršku, čak i kada roditelj ne može ispuniti njegovu želju.

6. Kratak fitilj i stalna razdražljivost

Svatko ponekad izgubi strpljenje, no kronična razdražljivost stvara napetost u obitelji. Djeca uče promatrajući roditelje, pa smiren pristup pomaže i njima da bolje upravljaju vlastitim emocijama.

7. Nepriznavanje uspjeha

Stručnjaci smatraju da djecu ne treba hvaliti za svaku sitnicu, ali je važno primijetiti njihov trud i napredak. Kada roditelji primjećuju samo pogreške, a zanemaruju uspjehe, dijete može početi vjerovati da nikada nije dovoljno dobro.

Stručnjaci zaključuju da djeci nije potreban savršen roditelj, nego roditelj koji ih sluša, poštuje njihove osjećaje i pokazuje im da su voljena kroz svakodnevne postupke.