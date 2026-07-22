Sedam puta kažnjavan, opet sjeo na motocikl: Odbio test na drogu i završio iza rešetaka

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana, 41-godišnjem vozaču motocikla kojega su policijski službenici Prve policijske postaje Split zaustavili u utorak, 21. srpnja 2026. godine u 02.45 sati u ulici Hrvatske mornarice u Splitu.

Vozač je isključen iz prometa i uhićen te istoga dana priveden na sud u žurnom postupku. Kod njega su policijski službenici kontrolom utvrdili da vozi iako nema vozačku dozvolu, odnosno vozačka dozvola mu je pravomoćnim rješenjem ukinuta i oduzeta i to za razdoblje od srpnja 2025. godine do srpnja 2027. godine, a sve zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Muškarac je počinio još jedan ozbiljan prometni prekršaj i na zahtjev policijskog službenika odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti opojne droge u organizmu. Odmah mu je određena zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 12 sati, a motocikl privremeno oduzet.

Okrivljeni je policiji od prije poznat kao počinitelj najtežih prekršaja iz prekršaja sigurnosti prometa na cestama, domene zlouporabe droga i prekršaja protiv javnog reda i mira, do sada pravomoćno kažnjen sedam puta. Također, do sada su mu izrečene već dvije zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Unatoč tome nastavlja upravljati motociklom čineći nove prekršaje. Policijski službenici su ga u tome spriječili i u optužnom prijedlogu za ovaj predmet sudu predložili da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 30 dana, novčana kazna u ukupnom iznosu od 1.320,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci te da se od njega trajno oduzme motocikl. Sud mu je odredio zadržavanje do 3. kolovoza 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.