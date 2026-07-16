Sedam motociklista BMW MK Dalmacija kreće u novi povijesni izazov - 3.000 kilometara u 48 sati od Lisabona do Klisa

Nakon 11 dana neprekidne vožnje, bez ijednog dana odmora, sedam članova BMW Moto Kluba Dalmacija, predvođenih organizatorom i predsjednikom kluba Željanom Rakelom, uspješno je stiglo u Lisabon.

Tijekom ovog iznimnog putovanja prošli su kroz čak 16 europskih država te u samo jednom putovanju povezali dvije krajnje točke Europe – najsjeverniji Nordkapp i najzapadniji rt Cabo da Roca.

Po dolasku u Lisabon uslijedila su dva dana odmora. Motocikli su prošli redovne servise, dok su vozači iskoristili vrijeme za oporavak i pripremu za ono što mnogi smatraju najzahtjevnijim dijelom cijelog putovanja.

U petak, 17. srpnja, u 5:00 sati ujutro kreću iz Lisabona prema Hrvatskoj, s ciljem da u samo 48 sati prijeđu gotovo 3.000 kilometara i stignu do Klisa, točnije na Kočinje brdo, gdje ih tijekom moto susreta MK Free Riders Klis očekuje nekoliko tisuća ljubitelja motociklizma.

Plan je da tijekom prvih 24 sata prijeđu čak 2.000 kilometara na dionici Lisabon – Milano, a zatim drugoga dana nastave preko Italije do Splita i Klisa.

Putovanje Across Europe dio je humanitarnog Projekta 120 – Bradata vožnja Extreme, koji provodi Željan Rakela s ciljem prikupljanja sredstava za kupnju magneta za KBC Split – Firule.

U prvih osam mjeseci projekta Rakela je odvozio više od 76.000 kilometara te prikupio više od 300.000 eura donacija. Konačni cilj je do 15. studenoga 2026. prijeći ukupno 120.000 kilometara i prikupiti 365.000 eura za ovu vrijednu humanitarnu akciju.

Samo putovanje Across Europe, dugo oko 13.000 kilometara, ima cilj prikupiti više od 13.000 eura, a u prikupljanju donacija sudjeluje svih sedam vozača BMW Moto Kluba Dalmacija, Aloša Špec, Borko Komesar, Julio Peterfay Ivo Petričević, Pero Knez, Kristijan Babić i Željan Rakela koji svojim kilometrom žele poslati poruku zajedništva, solidarnosti i pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Njihov pothvat još je jedan dokaz da motociklizam nije samo putovanje i avantura, već može biti snažan pokretač humanosti i zajedništva. Svaki prijeđeni kilometar predstavlja novi korak prema ostvarenju velikog cilja pomoći oboljelima i unaprijediti liječenje budućih pacijenata.

Cijeli pothvat i svakodnevni napredak sedmorice članova BMW Moto Kluba Dalmacija moguće je pratiti putem ovog linka.