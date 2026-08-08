Sedam kilometara kolone kod Svetog Roka, dva vozila u kvaru na cesti Solin-Klis!

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, a najveće gužve bilježe se na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je Hrvatski autoklub u subotu u 12.43 sati.

Posebno je gust promet na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, gdje se između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera mjestimice vozi u kolonama u pokretu, uz povremene kraće zastoje.

Najveća kolona stvorila se ispred tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, gdje je duga oko sedam kilometara. Promet se ondje povremeno prekida iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo zaustavljanje vozila u tunelu.

Iz istog razloga povremena zaustavljanja uvedena su i između tunela Brezik i Plasina u smjeru Dubrovnika.

Na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko tri kilometra. Zbog povećanog priljeva vozila između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabranjen je promet teretnim vozilima i autobusima.

Pojačan promet bilježi se i na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Orehovica.

Problema ima i na brzoj cesti Solin – Klis. Zbog vozila u kvaru u tunelu Mačkovac vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Još jedno vozilo u kvaru nalazi se iza tunela Klis Kosa u smjeru Sinja, gdje je također na snazi ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Pojačan je promet i preko Krčkog mosta u oba smjera. U smjeru otoka gužva se proteže između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju, dok je u smjeru kopna pojačan promet od Njivica.

HAK upozorava i na ograničenja za pojedine skupine vozila zbog vjetra u priobalju te poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode stanju i uvjetima na cestama.