Sedam godina žive u istom stanu u Splitu, a sada moraju otići: Razlog je izazvao nevjericu

Situacija na splitskom tržištu dugoročnog najma već godinama stanarima zadaje glavobolje, no jedan mladi bračni par našao se pred prilično neobičnim problemom.

U Facebook grupi „Tražim stan/Iznajmljujem stan Split“ objavili su da traže stan za dugoročni najam na području Splita i okolice. Iz dosadašnjeg stana, u kojem žive već sedam godina, odlučili su otići zbog uvjeta koji im je, prema njihovim riječima, postavio najmodavac.

„Mladi bračni par potražuje stan na dugoročno, Split i okolica! Razlog izlaska iz ovoga u kojemu smo već 7 godina je najmodavac ne želi djecu u stanu, a još ih nemamo 🙄. Oboje smo u radnom odnosu. Hvala!“, napisali su.

Drugim riječima, par djecu još nema, ali im je pitanje budućeg proširenja obitelji već postalo razlog za traženje novog doma.

Njihova kratka objava tako otvara još jedno pitanje s kojim se susreću podstanari u Splitu – uz cijenu, lokaciju i dostupnost dugoročnog najma, pojedini najmoprimci moraju voditi računa i o uvjetima vlasnika koji se tiču njihova privatnog i obiteljskog života.