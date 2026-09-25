Sedam godina slagao je priču o Oliveru, a ono što je prikupio dosad nije postojalo na jednom mjestu

Treći dan 9. Mediteranskog festivala knjige na splitskim Gripama donio je niz zanimljivih književnih susreta – od neobične "komedije o apokalipsi" Želimira Periša, preko kapitalne monografije posvećene Oliveru Dragojeviću, do novog romana Katje Grcić. A doznalo se i što zapravo znači misteriozni "Gvb".

Što je zapravo "Gvb"?

Predstavljajući knjigu "Gvb – spoznaja ljepote u potpunoj slučajnosti" Želimira Periša, urednik programa MFK-a Kruno Lokotar otkrio je kako je riječ o prvoj knjizi zamišljene trilogije. Sam autor, međutim, priznaje da čvrstog plana nema, već je samo ostavio otvorena vrata mogućem nastavku.

"Moja želja je bila da se ljudi zabave i nasmiju, pa sam od toga krenuo", kazao je Periš, koji se uz književnost bavi programiranjem igara i računalnih programa, a pokrenuo je i portal za popularnu kulturu Perkatonic.

Promotorica Tanja Mravak istaknula je kako joj je posebno zanimljivo što autor sebe ne shvaća preozbiljno i čitateljima ne pokušava nametati vlastitu mudrost, već ih prije svega želi zabaviti.

Periš je objasnio da je u romanu želio pobjeći od tjeskobe i strahota suvremenog svijeta, koristeći smijeh kao svojevrsno protuoružje. Lokotar je zato knjigu opisao i kao svojevrsnu "komediju o apokalipsi". A što je "Gvb"? Riječ je o izmišljenoj riječi glavne junakinje Danice, asistentice na talijanistici koja uživa u stvaranju novih riječi i slučajnostima.

Upravo je slučajnost pokretač potpuno neobičnog zapleta. Japanski znanstvenici, bušeći dno najdublje podmorske brazde, nailaze na vibracije koje se mogu prevesti u stihove zbirke pjesama Emilije, tetke glavne junakinje. Danica se tako nađe usred međunarodnog znanstvenog kruga geologa, seizmologa i stručnjaka za poeziju, a u priču ulazi i ljubav prema Špiru.

Pred njom se na kraju pojavljuje poprilično neobična dilema – ljubav ili smak svijeta.

Sedam godina rada na kapitalnoj knjizi o Oliveru

Veliku pažnju privuklo je predstavljanje monografije Zorana Curića "Oliver – sve nježne riječi svijeta", posvećene životu i stvaralaštvu legendarnog Olivera Dragojevića. Tanja Mravak istaknula je kako je autor na jednom mjestu okupio golemu količinu podataka o Oliveru kakva dosad nije bila objedinjena – od cjelokupne pjesmarice i notnih zapisa do diskografije, vokalnih suradnji te autora glazbe i stihova.

Na predstavljanju je bila i Oliverova udovica Vesna Dragojević. Curić je otkrio da je rad na monografiji trajao čak sedam godina. Za pojedine segmente Oliverova stvaralaštva izrađivao je zasebne baze podataka, koje je potom objedinio u knjigu. Materijal se nadopunjavao praktički do posljednjeg trenutka, uključujući i Porin koji je dobila dosad neobjavljena Oliverova pjesma "Kapetan bez broda".

Knjigu je posvetio 139 autora čije je pjesme Oliver Dragojević izvodio tijekom karijere.

Poznati glazbeni urednik Siniša Škarica, autor predgovora, poručio je da pred Curićem treba "skinuti kapu" zbog opsega posla koji je napravio.

"Kroz knjigu o Oliveru ispričana je i šira priča o hrvatskoj popularnoj glazbi", istaknuo je Škarica. Promocija nije mogla završiti bez glazbe. Tedi Spalato izveo je "Tišinu mora", pjesmu koju je napisao upravo Oliver Dragojević, a publici je prenio i osobna sjećanja na velikog glazbenika.

"Ostavio je trag na svima nama, pa i meni, jer znam troznamenkasti broj njegovih pjesama. Najvažnije je da nam je interpretacijom omogućio da vjerujemo u ono o čemu pjeva", kazao je Spalato.

Katja Grcić napisala "ciklični roman" o ženskom iskustvu

Treći festivalski dan zaključen je predstavljanjem romana "Ljubavi, pripremi se" Katje Grcić, uz promotora Nebojšu Lujanovića. Lujanović je autoricu predstavio kroz njezine brojne profesionalne uloge – pjesnikinju, esejisticu, prevoditeljicu i dramsku spisateljicu – dok je Grcić sve sažela jednom riječju: umjetnica. Novi roman sastavljen je od kraćih i duljih fragmenata koji se mogu čitati različitim redoslijedom. Autorica kaže da je takva struktura rezultat želje za eksperimentiranjem i istraživanjem književne forme.

"Nije riječ o kopiranju, nego o spoznaji da možeš pisati kako hoćeš", poručila je. Knjigu opisuje kao "ciklični roman" o ženskom iskustvu, napisan iz ženske perspektive.

U subotu stiže Jo Nesbø

Četvrti dan MFK-a mogao bi privući još veću pozornost publike. Program počinje predstavljanjem knjige Lorne Stemberger Marić "55 riječi – Priča o odrastanju na spektru", posvećene iskustvima roditeljstva djece s autizmom, a uslijedit će triler Vjekoslave Huljić "Tajna nestale djece".

Poslijepodne donosi gostovanje Igora Čoke, a potom i predstavljanje čak četiriju knjiga Đurđice Čilić. Na rasporedu je i strip "Pretežno vedro" Zorana Vakule i Krešimira Biuka, no jedan od najiščekivanijih događaja festivala svakako će biti gostovanje norveškog književnika Joa Nesbøa, čiji novi roman "Završni kadar" uskoro izlazi na hrvatskom jeziku.

Dio programa preselit će se i izvan Gripe. U Hrvatskom domu održat će se panel "Transmedijalnost: knjiga – scenarij – film", na kojem će o svojim iskustvima govoriti Jo Nesbø, producentica Katarina Prpić te redatelj i scenarist Danis Tanović.