Sedam donatora učinilo veliku stvar za KBC Split: U bolnicu stigao uređaj vrijedan gotovo 52.000 eura

Zahvaljujući velikodušnosti sedam donatora Klinički bolnički centar Split nabavio je suvremeni ultrazvučni sustav sa sondama i dodatnom opremom ukupne vrijednosti 51.750 eura. Uređaj je namijenjen Jedinici intenzivnog liječenja kardiokirurških bolesnika, a nova oprema omogućit će još kvalitetniju dijagnostiku, sigurnije provođenje medicinskih postupaka i učinkovitije liječenje najtežih bolesnika.

Sredstva za uređaj osigurali su Quatro Company d.o.o., Odvjetnički ured Mladen Parčina, Karlo Parčina, Oblikovanje prostora d.o.o., Innecto d.o.o., Stanovi Jadran d.d. i Viator d.o.o., prepoznavši potrebe splitske bolnice i važnost kontinuiranog ulaganja u zdravstvenu skrb.

Ultrazvučna dijagnostika danas je nezaobilazan dio suvremene intenzivne medicine, osobito u skrbi za bolesnike nakon zahtjevnih operacija srca. Novi uređaj liječnicima omogućuje brzu procjenu funkcije srca i krvotoka, praćenje stanja bolesnika te rano otkrivanje mogućih poslijeoperacijskih komplikacija. Doc. dr. sc. Toni Kljaković-Gašpić, predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split istaknuo je da dostupnost ovakve opreme omogućuje brzu, neinvazivnu i ponovljivu procjenu stanja bolesnika te pravodobno prepoznavanje potencijalno životno ugrožavajućih komplikacija. „Kada nam je uređaj dostupan neposredno uz bolesnički krevet, značajno se skraćuje vrijeme do postavljanja dijagnoze i započinjanja liječenja, a smanjuje se i potreba za transportom bolesnika. Osim toga, ultrazvučno vođenje invazivnih zahvata povećava njihovu sigurnost i smanjuje rizik od komplikacija. Ova donacija stoga izravno pridonosi kvaliteti zdravstvene skrbi i sigurnosti naših pacijenata“.

„Svojom donacijom pomogli ste bolnici, nama liječnicima da još kvalitetnije obavljamo svoj posao, ali prije svega našim pacijentima, što je i najvažnije. Splitska kardiokirurgija posljednjih je godina ostvarila velik napredak i postala jedan od vodećih kardiokirurških centara u Hrvatskoj, u koji danas na liječenje dolaze i pacijenti iz drugih dijelova zemlje. Uspjeh našeg tima počiva na stručnosti, predanosti i entuzijazmu djelatnika, ali i na dostupnosti suvremene tehnologije koja omogućuje precizno praćenje stanja pacijenata. Zato vam još jednom iskreno zahvaljujem“, istaknuo je doc. dr. sc. Mate Petričević, pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split, zahvalivši donatorima na podršci.

Ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić zahvalio je donatorima na iskazanoj solidarnosti i društvenoj odgovornosti, istaknuvši kako razvoj medicine donosi sve veće potrebe za suvremenom i sofisticiranom opremom. „Medicina se danas iznimno brzo razvija, a zdravstveni sustav nastoji pratiti taj razvoj i pacijentima osigurati najviše standarde liječenja. U tome nam je dragocjena potpora ljudi i tvrtki koji prepoznaju potrebe bolnice i spremni su pomoći. KBC Split skrbi o velikom broju stanovnika Dalmacije, a tijekom turističke sezone naše se opterećenje dodatno povećava. Unatoč brojnim izazovima, naši djelatnici svakodnevno pružaju kvalitetnu zdravstvenu skrb velikom broju pacijenata. Ovakva podrška daje nam dodatni poticaj i omogućuje nastavak unaprjeđenja kvalitete liječenja“, istaknuo je ravnatelj Dolić te posebno naglasio važnost razvijanja kulture darivanja i zajedničke odgovornosti za javno zdravstvo.

U obraćanju predstavnika donatora istaknuto je kako pomaganje zajednici nije samo pitanje mogućnosti, nego i osobne i društvene odgovornosti. Posebno kada su u pitanju ljudski životi i zdravlje, pomaganje je ne samo dužnost nego i privilegij, a čin darivanja obogaćuje i one koji pomoć pružaju. Donatori su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku sudjelovati u ovoj inicijativi, uz nadu da će njihov primjer potaknuti i druge da, u skladu sa svojim mogućnostima, pridonesu zajednici.