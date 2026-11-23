Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split ove godine obilježava velikih 70 godina rada i djelovanja. Sedam desetljeća predanosti, humanosti i pomaganja ljudima u najtežim situacijama bit će obilježeno svečanom akademijom koja će se održati u subotu, 28. studenoga 2026. godine, u splitskom hotelu Amphora.

Svečanost počinje u 11 sati, a okupit će pripadnike HGSS-a iz cijele Hrvatske, predstavnike državnih i lokalnih institucija te brojne suradnike i prijatelje ove službe.

Svečana akademija uz brojne uzvanike

Obilježavanju velike obljetnice nazočit će predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva obrane i drugih nadležnih ministarstava, kao i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Kaštela, Solina te ostalih gradova i općina na čijem području djeluju ispostave HGSS Stanice Split.

Među uzvanicima će biti i predstavnici žurnih i partnerskih službi s kojima HGSS godinama uspješno surađuje u akcijama spašavanja i drugim intervencijama.

Svečana akademija bit će prilika za osvrt na bogatu povijest splitske stanice, ali i za odavanje priznanja ljudima koji su svojim radom pridonijeli njezinu razvoju.

Novi gorski spašavatelji primit će značke

Program će obuhvatiti pozdravne govore i prikazivanje prigodnog videa posvećenog HGSS Stanici Split.

Jedan od važnijih trenutaka svečanosti bit će dodjela znački novim gorskim spašavateljima, čime će se simbolično istaknuti nastavak tradicije i dolazak novih generacija ljudi spremnih pomagati drugima.

Predviđena je i dodjela plaketa i povelja počasnim članovima, kao znak zahvalnosti za njihov doprinos radu i razvoju Stanice.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se Folklorni ansambl Jedinstvo i ženska klapa Marjanke.

Svečana akademija trajat će približno sat vremena.

Proslava se nastavlja u večernjim satima

Obilježavanje 70. obljetnice nastavit će se istoga dana u 19 sati, također u hotelu Amphora.

U večernjem dijelu programa predviđena je dodjela zahvalnica zaslužnim pojedincima i suradnicima, uz prigodan zabavni program.

Iz HGSS Stanice Split pozivaju predstavnike medija da poprate svečanu akademiju i pridruže im se u obilježavanju ove važne obljetnice.

Sedamdeseta godišnjica prilika je da se oda priznanje generacijama splitskih gorskih spašavatelja koji su svoje znanje, vrijeme i trud posvetili pomaganju ljudima kada im je pomoć najpotrebnija.

Svečanost se održava pod vodstvom pročelnika HGSS Stanice Split Branimira Jukića.