Novi detalji: 61-godišnji Splićanin nestao nakon napada dronovima. Rumunji tvrde da je potraga obustavljena

Sedam dana nakon napada bespilotnim letjelicama na tanker Wine Trader u Crnom moru, sudbina sedmorice nestalih pomoraca i dalje je nepoznata. Među njima je i hrvatski časnik palube za kojeg Slobodna Dalmacija, pozivajući se na dobro obaviješteni izvor, navodi da je riječ o 61-godišnjem Splićaninu. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u četvrtak je potvrdilo da je potraga za nestalim hrvatskim državljaninom obustavljena zbog proteka vremena.

Tragedija se dogodila 15. listopada nedaleko od rumunjske obale, u blizini grada Suline i ušća Dunava u Crno more. Tanker koji plovi pod zastavom San Marina imao je 12 članova posade, među kojima dvojicu Hrvata, jednog državljanina Bosne i Hercegovine te devetoricu pomoraca iz Benina. Nakon napada spašeno je pet članova posade, dok se sedmorica i dalje vode kao nestala.

Brod pogodila tri drona, vatra zahvatila prostor za smještaj posade

Detalje napada objavio je Registar brodova San Marina, čije je priopćenje 19. listopada prenio grčki portal Capital.gr. Prema preliminarnoj rekonstrukciji, temeljenoj na iskazu zapovjednika broda, tanker je bio usidren nedaleko od Suline, a trebao je nastaviti prema moldavskoj luci Giurgiulești, gdje je planiran ukrcaj biljnog ulja.

Prvi dron pogodio je prostor za smještaj posade i izazvao požar. Petorica pomoraca, među njima i zapovjednik, pokušala su obuzdati vatru koristeći glavne i pomoćne protupožarne pumpe. Međutim, već tijekom prve provjere ustanovljeno je da se sedmorica članova posade ne odazivaju.

Dok je trajala borba s požarom, brod su pogodile još dvije bespilotne letjelice. Jedna je ponovno udarila u prostor za smještaj posade, a druga u središnji dio tankera. Posljedice su bile katastrofalne za protupožarni sustav jer je oštećena mreža za distribuciju vode, čime je daljnje gašenje postalo nemoguće.

Preživjeli pomorci povukli su se na pramac broda, gdje su dočekali helikopter koji ih je izvukao na sigurno.

Rumunjski sindikat otkrio gdje bi mogli biti nestali pomorci

Dodatne informacije objavio je rumunjski javni radio Radio România Constanța, pozivajući se na Sindikat slobodnih pomoraca Rumunjske.

Prema njihovim podacima, među nestalima je hrvatski časnik palube i šest državljana Benina. Sindikat upozorava da postoje dvije mogućnosti: pomorci su tijekom eksplozija mogli završiti u moru, odnosno skočiti u more pokušavajući se spasiti, ili su ostali zarobljeni ispod teško oštećenih metalnih konstrukcija.

Rumunjski sindikalisti smatraju da je druga mogućnost izglednija. Na brod su nakon napada ulazile specijalizirane spasilačke ekipe koje su pregledavale pristupačne prostorije, koristeći i opremu za oslobađanje zatrpanih osoba.

Prema informacijama Slobodne Dalmacije, nestali Splićanin u trenutku napada nalazio se u donjem dijelu broda namijenjenom smještaju posade, koji je izravno pogođen.

Drugi hrvatski pomorac preživio, potraga prekinuta

Na istom tankeru nalazio se još jedan hrvatski državljanin. On je tijekom napada zadobio površinske opekline, zbog čega je bio zadržan na bolničkom liječenju. U međuvremenu je otpušten iz bolnice i smješten u hotel.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su da je potraga za drugim hrvatskim pomorcem obustavljena, dok hrvatsko veleposlanstvo u Bukureštu održava kontakt s brodarom i nadležnim službama.

Teški vremenski uvjeti dodatno su otežavali ranije operacije traganja i spašavanja. Poseban problem predstavljaju i velika oštećenja broda, zbog kojih pojedini prostori ostaju teško dostupni.

Sindikat traži proglašenje ratne zone

Napad na Wine Trader dio je šireg vala napada na trgovačke brodove u zapadnom dijelu Crnog mora. Tijekom listopada pogođeno je više plovila u blizini rumunjske i bugarske obale, što je izazvalo zabrinutost zbog sigurnosti civilne plovidbe.

Prema Reutersu, vojni izvor iz NATO-a naveo je da su dronovi koji su pogodili Wine Trader i drugi tanker, Yara J, bili ruskog podrijetla. Ipak, konačna službena istraga o odgovornosti za napad nije dovršena.

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan izvijestio je da je preko Međunarodne federacije transportnih radnika pokrenuta inicijativa da se ugroženi dio Crnog mora uz Rumunjsku i Bugarsku proglasi ratnom zonom.

Time bi pomorci dobili dodatna prava, uključujući mogućnost odbijanja plovidbe opasnim područjem.

Dok pomorske organizacije upozoravaju na sve veće opasnosti za trgovačko brodarstvo, sedam obitelji i dalje čeka vijesti o svojim najbližima. Među njima je i obitelj nestalog splitskog pomorca, čija sudbina ni tjedan dana nakon napada nije razjašnjena.

Budući da se napad dronovima zbio oko 5 sati ujutro, kada gvardiju (brodsku stražu) na zapovjedničkom mostu drži prvi časnik palube, nastradali i nestali pomorci spavali su u donjem dijelu za smještaj posade koji je direktno pogođen. Zbog toga je najvjerojatnije da nestali hrvatski pomorac na tom brodu nije bio prvi, već drugi ili treći časnik palube. S obzirom na njegovu životnu dob, najizglednije je da se radilo o drugom časniku palube.

Na brodu je uz nestalog Hrvata bio još jedan hrvatski pomorac, jedan državljanin BiH te devet pomoraca iz Benina. Osim Splićanina, još se šest Beninaca vodi kao nestalo.

Drugi hrvatski pomorac, koji je prema spomenutom izvoru također iz Dalmacije, bio je kratko vrijeme smješten u bolnici zbog površinskih opeklina, no u međuvremenu je otpušten i smješten u hotel.