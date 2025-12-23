SDŽ i treću godinu zaredom uz korisnike pučke kuhinje uoči Božića

Splitsko-dalmatinska županija, u suradnji s Caritasom Splitsko-makarske nadbiskupije, udrugom Most i udrugom sv. Jeronima, tradicionalno je organizirala podjelu paketa korisnicima Caritasove pučke kuhinje te blagdanski ručak s beskućnicima, uz doprinos Hrvatske glazbene unije.

U podjeli ručka danas u 12 sati sudjelovao je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

"U suradnji sa Udrugom Most i SDŽ, ovo je već treća godina da na ovaj način obilježavamo ovo predbožićno vrijeme. Uz ovaj ručak gledamo na Božić koji je blagdan nade i koji bi u svima nama trebao probuditi jednu novu nadu za godinu koja dolazi. Već treću godinu zaredom uspješno surađujemo, a nakon današnjeg ručka ćemo imati mali glazbeni komad, da razveselimo i dušu jer ne živi čovjek samo od kruha nego i od molitve Bogu, živi od pjesme. Pjesma je najljepši način izražavanja. Podijelili smo 150 obroka za naše korisnike koji svaki dan dolaze na ručak, a 40 smo poslali u Omiš. Dio njih tu će sjesti i jesti, posluživat će ih djelatnici županije. Provest će s njima jedno popodne u razgovoru, da im pokažu da su blizu svakom čovjeku, posebno onima koji su u potrebi. Božić je dan kada moramo i želimo slaviti neko zajedništvo", kazao nam je ovom prigodom Denis Maslov, ravnatelj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije.

"Uvijek je lijepo kad je praznik pa malo proslavimo. Dobijemo nešto poklona, to je jako lijepo. Inače, ima puno dobrih ljudi koji nam pomažu, dođu cijele obitelji i donesu nam hranu", kazao nam je jedan od korisnika Udruge Most.

Ovaj ručak u Caritasu postao je već tradicija.

"Već treći put smo u Caritasu. Mi u županiji smo odlučili provesti svaki Božić s onima kojima smo potrebni, i ne samo Božić nego i cijelu godinu. Već u 12 sati smo podijelili poklon bonove i malo božićnog ručka svim korisnicima pučke kuhinje. Na području naše županije ih je 150, a sada ćemo se malo družiti. Zabavit ćemo se malo s njima, da i oni osjete duh Božića, tu toplinu i da nisu sami. S nama će danas biti tu i Dražen Zečić i svi ćemo se malo proveseliti, čestitati jedni drugima Božić, a njima zaželjeti da idući Božić dočekaju u nekom drugom svjetlu, u nekoj drugoj atmosferi, a mi ćemo im biti pri ruci. Novost je ove godine da će ih posluživati naši pročelnici", kaže župan Boban.

"Prvi put sam u ovim prostorijama, ali sličnih situacija je bilo. Žao mi je što neću moći pjevati jer jedva i govorim trenutno, ali nadam se da ću svojim dolaskom barem jednu sekundu nekome uljepšati. Čast mi je i zadovoljstvo, a mislim da je to i poslanje - nekome bar sekundu života učiniti ljepšim", emotivan je bio Dražen Zečić.