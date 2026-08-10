SDP žestoko udario na Plenkovića: "Otpadna mafija pobrala je novac, račun sada žele ispostaviti građanima"

SDP je u novoj objavi oštro prozvao premijera Andreja Plenkovića i Vladu zbog problema u sustavu zaštite okoliša, poručivši kako nakon deset godina na čelu Vlade više nema prostora za izgovore ni odgađanje odgovornosti. Iz SDP-a tvrde da aktualni problem nije nastao preko noći, već je, kako navode, posljedica dugogodišnjeg slabljenja sustava zaštite okoliša, nadzora i propisa.

"Ako nije sposoban riješiti problem, vrijeme je za ostavku"

"Zagreb" političke odgovornosti SDP je usmjerio izravno prema predsjedniku Vlade. "Andrej Plenković je deset godina na čelu Vlade. Ako nakon deset godina nije sposoban riješiti problem za koji je njegova vlast odgovorna, onda je vrijeme da odgovornost preuzme - i podnese ostavku", poručili su iz SDP-a.

Naglašavaju kako se, prema njihovu stavu, ne može govoriti o izoliranom slučaju ili problemu koji se pojavio iznenada. "Ovo nije slučaj koji se dogodio preko noći. Ovo je posljedica godina sustavnog razmontiravanja sustava zaštite okoliša, slabljenja nadzora i loših propisa", navode. SDP smatra kako daljnje višemjesečne analize nisu prihvatljivo rješenje te od Vlade traži hitnu reakciju i uključivanje stručnjaka. "Ne trebaju nam još dva mjeseca praznih analiza i četiri neprihvatljive opcije. Treba nam krizni stručni stožer, najbolji domaći i međunarodni stručnjaci i hitna sanacija koja će zaštititi građane i vodonosnik", stoji u objavi.

"Otpadna mafija pobrala je novac, a račun bi platili građani"

Najžešće optužbe iz SDP-a uputili su na račun HDZ-a, tvrdeći da su posljedice dosadašnje politike ostavljene građanima na naplatu. "Zahvaljujući HDZ-u otpadna mafija je pobrala novac, a sada bi račun trebali platiti hrvatski građani. Pobrali su novac i - pojeo vuk magare", poručili su.

Na kraju objave iz SDP-a zaključuju kako je "vrijeme za odgovornu vlast i stvarno rješenje".