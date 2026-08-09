SDP želi vlak od Splita do Sinja: "Za stadion u Vučevici ima 12 milijuna eura, a za ovo nema?"

Splitsko-dalmatinski SDP traži pokretanje projekta Dalmatinskog S-Bahna, moderne prigradske željeznice koja bi povezala Split sa zaleđem, a prvi korak trebala bi biti izrada studije izvedivosti.

Prijedlog je predstavljen nakon sjednice Predsjedništva SDP-a Splitsko-dalmatinske županije održane u Sinju, na kojoj se raspravljalo o prometnoj povezanosti Dalmatinske zagore. Iz stranke poručuju da je potreban cjelovit pristup razvoju prometne infrastrukture, umjesto parcijalnih i kratkoročnih rješenja.

Prva faza povezala bi Split i Sinj

Prema njihovoj zamisli, Dalmatinski S-Bahn u prvoj bi fazi povezivao Split, Solin, Dugopolje, Dicmo i Sinj, dok bi se poslije mogao širiti prema Trilju i Imotskoj krajini.

SDP najavljuje da će već na prvoj sljedećoj sjednici Županijske skupštine predložiti zaključak kojim bi se od Splitsko-dalmatinske županije zatražilo pokretanje izrade studije izvedivosti projekta.

Pritom su povukli paralelu s izdvajanjem 12 milijuna eura za stadion u Vučevici.

"Ako Splitsko-dalmatinska županija može izdvojiti 12 milijuna eura za stadion u Vučevici, onda mora imati ambiciju i sredstva pokrenuti studiju izvedivosti projekta koji će svakodnevno koristiti deseci tisuća stanovnika Dalmatinske zagore i šireg splitskog područja", poručili su iz SDP-a.

"Nove ceste više nisu dovoljne"

U SDP-u smatraju da svakodnevne prometne gužve na ulazu u Split iz smjera Sinja, kao i iz drugih dijelova županije, pokazuju da izgradnja novih cesta više nije dovoljna. Kao rješenje ističu snažniji željeznički sustav koji bi građanima trebao omogućiti brži, pouzdaniji i ekološki prihvatljiviji javni prijevoz.

Uz projekt prigradske željeznice, traže i ubrzanje izgradnje brze ceste Zagvozd – Imotski te jasan vremenski plan za izgradnju obilaznice Sinja. Među zahtjevima su i izrada jedinstvene prometne strategije koja bi povezala cestovni, autobusni i željeznički promet te razvoj integriranog tarifnog sustava javnog prijevoza.

Traže i izvanredni nadzor tehničke ispravnosti autobusa koji prometuju Dalmatinskom zagorom te nastavak ulaganja u sigurnije državne ceste i obilaznice.

"Dalmatinska zagora ne traži privilegije, nego jednaka razvojna prava. Promet nije samo pitanje cesta – on je preduvjet gospodarskog razvoja, dostupnosti obrazovanja, zdravstva i kvalitetnijeg života. Vrijeme je za prometnu viziju 21. stoljeća", zaključili su iz županijskog SDP-a.