Povodom Dana jednakih plaća, koji se obilježava 20. studenoga, Forum žena splitskog SDP-a upozorio je na razlike u primanjima žena i muškaraca, ali i na nejednake mogućnosti profesionalnog napredovanja. Posebno su istaknuli podatke o zastupljenosti žena na ravnateljskim pozicijama u splitskim osnovnim školama.

Prema podacima Eurostata za 2024. godinu, rodni jaz u plaćama u Hrvatskoj iznosio je 6,6 posto, dok je prosjek Europske unije bio 11,1 posto. Razlike su zabilježene i tijekom 2025. godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku koje navodi splitski SDP, prosječna mjesečna neto plaća žena u posljednjem tromjesečju iznosila je 1.457 eura, a muškaraca 1.513 eura.

Iz Foruma žena SDP-a Split, čija je predsjednica Maja Krčum, upozoravaju kako sama jednakost plaća za isti rad nije dovoljna ako žene i muškarci nemaju jednake mogućnosti napredovanja.

U 27 splitskih škola 19 ravnatelja i osam ravnateljica

Posebno su izdvojili podatke iz obrazovnog sustava.

Prema podacima DZS-a koje navode u priopćenju, žene čine oko 82 posto nastavnog osoblja u osnovnim školama u Hrvatskoj. Istodobno, na analiziranom uzorku od 27 osnovnih škola u Splitu, ravnateljske dužnosti obavlja 19 muškaraca, odnosno 70,4 posto, te osam žena, odnosno 29,6 posto.

Iz SDP-a pritom naglašavaju da usporedba nacionalnih podataka s lokalnim uzorkom sama po sebi ne dokazuje diskriminaciju, ali otvara pitanje jednakih mogućnosti profesionalnog napredovanja.

„Nije dovoljno znati koliko je neko radno mjesto plaćeno”

U priopćenju upozoravaju i na važnost transparentnosti plaća, ali ističu da ona mora biti praćena jasnim kriterijima napredovanja.

„Nije dovoljno znati koliko je neko radno mjesto plaćeno ako nisu jasni kriteriji prema kojima se na njega dolazi”, poručuju iz Foruma žena splitskog SDP-a.

Kao važan korak prema uklanjanju neopravdanih razlika u plaćama navode europsku Direktivu o transparentnosti plaća.

Čak 42,4 posto starijih žena izloženo riziku od siromaštva

Upozoravaju i na problem neplaćenog rada, osobito skrbi o djeci, starijima i članovima obitelji, koji u velikoj mjeri preuzimaju žene.

Takve obveze, ističu, mogu ograničiti mogućnosti profesionalnog razvoja, a posljedice se odražavaju i na mirovine.

Prema podacima DZS-a za 2025. godinu koje navode u priopćenju, čak 42,4 posto žena u dobi od 65 i više godina izloženo je riziku od siromaštva.

„Jednaka plaća ne znači nužno i jednake mogućnosti. Zato ekonomska ravnopravnost zahtijeva ne samo transparentnost plaća, nego i pravedne kriterije napredovanja te uvjete koji ženama osiguravaju ekonomsku sigurnost tijekom radnog vijeka i u mirovini”, zaključuju iz Foruma žena SDP-a Split.