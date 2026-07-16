SDP udario po Vladi: "Kažnjavaju male iznajmljivače, a 700 tisuća kreveta ostavljaju u sivoj zoni"

SDP je danas istodobno u šest hrvatskih gradova održao konferencije za medije pod nazivom "Zašto Vlada kažnjava male iznajmljivače?", upozoravajući da novi nameti i propisi najviše pogađaju građane koji legalno pružaju turističke usluge, dok velik dio smještaja i dalje posluje izvan sustava. Konferencije su simbolično započele u 11.55 sati, odnosno "pet do dvanaest", u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Zadru, Rijeci i Puli. Splitsko okupljanje održano je u Parku Bačvice.

Predstavnici SDP-a poručili su kako mali obiteljski iznajmljivači desetljećima sudjeluju u izgradnji hrvatskog turizma, uredno plaćaju poreze i ispunjavaju zakonske obveze, dok država, prema njihovim tvrdnjama, nedovoljno kontrolira ilegalni i nekomercijalni smještaj.

Marković: "Država bilda mišiće na ljudima koji su uredni"

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković ustvrdila je da Vlada udara na građane koji posluju legalno, dok one koji djeluju izvan sustava ne kontrolira na odgovarajući način.

"Imamo državu koja bilda mišiće na ljudima koji su uredni, a nije hrabra prema onima koji se nalaze izvan sustava. Posljednjih deset godina eksplodirao je broj smještaja u sivoj zoni. Imamo više od 700.000 kreveta koji se vode kao smještaj za obitelj i prijatelje te se nalaze potpuno izvan sustava", kazala je Marković. Istaknula je kako se porezna pravila za male obiteljske iznajmljivače posljednjih godina mijenjaju čak i tijekom fiskalne godine, dok oni koji posluju izvan sustava ostaju pošteđeni nadzora.

"U 2024. godini nije provedeno ni stotinu nadzora takvog smještaja, a mi svakodnevno svjedočimo pitanjima ljudi koji dolaze u naše gradske uprave. Mali iznajmljivači snosit će teret inflacije, problema priuštivog stanovanja i ilegalne gradnje", poručila je.

Marković je dodala kako se istodobno ne zadire dovoljno u poslovanje banaka, nekomercijalni smještaj i nekretnine u vlasništvu stranih državljana.

"Svaki četvrti apartman nalazi se u vlasništvu stranih državljana. Pokušajte kao hrvatski državljanin kupiti nekretninu u pojedinim dijelovima Austrije pa ćete vidjeti kako ćete proći. Kod nas nitko ne kontrolira koliki je broj nekomercijalnog smještaja u rukama stranaca. U takvom sustavu svi gube, a najviše ljudi koji pošteno plaćaju poreze i rade svoj posao", kazala je Marković.

Paunović: "U Makarskoj postoji više od 10.000 ilegalnih smještaja"

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović kazao je kako lokalne vlasti na problem upozoravaju već četiri ili pet godina.

"U Makarskoj postoji više od 10.000 ilegalnih smještaja. To pokazuje da država ne radi dobro svoj posao. Najviše su pogođeni mali privatni iznajmljivači, dok se pogoduje privatnom kapitalu i nekretninskom biznisu. Tome se mora stati na kraj", poručio je Paunović. Smatra kako bi država i jedinice lokalne samouprave trebale napraviti jasnu razliku između lokalnog obiteljskog iznajmljivača i osoba koje stanove u stambenim zgradama kupuju isključivo radi turističkog najma.

"Takav smještaj trebalo bi, prema mom mišljenju, oporezovati s 800 do 1.000 eura po krevetu", kazao je Paunović.

Kukoč upozorio na kupnju nekretnina sumnjivim novcem

Splitski gradski vijećnik Danijel Kukoč upozorio je i na problem porijekla novca kojim se kupuju nekretnine u Hrvatskoj.

"Sumnjivim novcem, koji je često stečen nezakonito, dolazi se u Hrvatsku kako bi ga se oplodilo. Stranci dolaze s vrećama novca i kupuju stanove ili više nekretnina. Cijene nekretnina zbog toga odlaze u nebo, a nitko se ne pita odakle taj novac i koje je njegovo porijeklo", kazao je Kukoč.

Ustvrdio je kako se kupnjom i kasnijom prodajom nekretnina nezakonito stečen novac može pretvoriti u legalnu zaradu. "Dođete s milijun eura nezakonitog novca, kupite nekoliko nekretnina, prodate ih i odete s milijun i pol eura legalnog novca. Nakon toga živite kao bubreg u loju", rekao je.

Bilić: "Vlada ne vidi stvarne probleme u Dalmaciji"

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić kritizirao je odnos Vlade prema prometnim i infrastrukturnim problemima u Dalmaciji, osvrnuvši se i na nedavno probijanje tunela kroz Kozjak.

"Nedavno smo slavili probijanje tunela kroz Kozjak, a nemamo pristupnih cesta. Sve se predstavlja kao da će donijeti olakšanje građanima, dok istodobno grcamo u prometnim gužvama. Vlada Republike Hrvatske pogubila se i ne vidi stvarne probleme na terenu tijekom ljeta u Dalmaciji", kazao je Bilić. Iz SDP-a su zaključili kako ne traže zaštitu ilegalnog iznajmljivanja, nego pravedniji sustav u kojem će država učinkovitije nadzirati smještaj izvan zakonskih okvira, a male obiteljske iznajmljivače neće dodatno opterećivati novim nametima i pravilima.