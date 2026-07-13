SDP Split uz korisnike Doma mladih: "Kultura u Splitu nije ničiji politički plijen"

Karmen Višić, članica Gradskog odbora SDP-a Split, oglasila se priopćenjem vezanim uz Dom mladih. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Performans predstavnika udruga i korisnika Doma mladih ispred Banovine poslao je poruku koju gradska vlast više ne smije ignorirati – Kultura u Splitu nije ničiji politički plijen.

Odlazak ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra Split, Stefane Došen, izravna je posljedica izostanka podrške administracije gradonačelnika Tomislava Šute. Umjesto dijaloga sa strukom i korisnicima Doma mladih, svjedočimo gašenju započetih procesa, blokiranju razvoja i stavljanju političke podobnosti ispred javnog interesa.

“Monopol nije pobjeda” nije samo naziv performansa, to je upozorenje da se grad ne može voditi isključivo voljom jedne politike, bez uvažavanja ljudi koji stvaraju njegov kulturni i društveni život.

SDP Split daje punu podršku korisnicima Doma mladih i svima koji se bore za otvoren, slobodan i dostupan prostor kulture.

