SDP Split upozorava na položaj starijih: "Na mjesto u domu čeka se godinama, a mnogima je privatni smještaj nedostižan"

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, SDP Split upozorava na probleme koji svakodnevno otežavaju život tisućama naših sugrađana starije životne dobi. Ljudi koji su desetljećima gradili naš grad i društvo danas se prečesto suočavaju s financijskom nesigurnošću, samoćom i nedovoljno dostupnom skrbi.

Cijene hrane, energenata, lijekova i stanovanja ozbiljno opterećuju kućne proračune umirovljenika, a posebno su ugroženi oni s najnižim mirovinama i osobe koje žive same. Zalažemo se za mirovine koje omogućuju dostojanstven život, povećanje najnižih mirovina te ciljane mjere pomoći onima kojima je ona najpotrebnija.

Jedan od najvećih problema ostaje nedostatak dostupnih mjesta u domovima za starije osobe. Na smještaj se čeka godinama, dok su brojne obitelji prisiljene same organizirati skrb za teško bolesne i nemoćne članove ili plaćati privatni smještaj koji mnogima nije financijski dostupan. Međutim, odgovor ne može biti samo povećanje broja mjesta u domovima. Potrebno je snažnije razvijati pomoć u kući, dnevne boravke, gerontoservise i druge oblike izvaninstitucionalne skrbi kako bi starije osobe što dulje mogle kvalitetno i sigurno živjeti u vlastitom domu i svojoj četvrti.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti starijim osobama koje žive same. Usamljenost i društvena izolacija sve su veći problem, zbog čega gradske politike moraju poticati programe druženja, međugeneracijske solidarnosti, volontiranja i aktivnosti u gradskim kotarevima. Starijim sugrađanima treba omogućiti da ostanu aktivni i uključeni u život zajednice, a ne da se nakon odlaska u mirovinu nađu na njezinu rubu.

Važno je i koliko je sam grad prilagođen starijim osobama. Dostupan i pouzdan javni prijevoz, sigurne pješačke površine, klupe i mjesta za odmor, pristupačni javni prostori te jednostavnije korištenje gradskih i drugih javnih usluga izravno utječu na njihovu samostalnost i kvalitetu života. Digitalizacija javnih usluga ne smije pritom postati nova prepreka onima koji se ne koriste digitalnim tehnologijama.

Starije osobe najviše ovise o dostupnosti zdravstvenog sustava, a upravo se one često susreću s dugim listama čekanja, nedostatkom liječnika obiteljske medicine i otežanim pristupom specijalističkim pregledima. Potrebno je jačati primarnu zdravstvenu zaštitu, kućne posjete, patronažne službe i palijativnu skrb te omogućiti pravodobnu dijagnostiku i liječenje.

Dostojanstvena starost nije samo pitanje visine mirovine ili mjesta u domu. Ona znači sigurnost, dostupnu zdravstvenu i socijalnu skrb, mogućnost kretanja, sudjelovanje u životu zajednice i sigurnost da će pomoć biti dostupna onda kada je potrebna.

SDP Split nastavit će se zalagati za Split u kojem starije osobe nisu samo korisnici socijalnih usluga, nego ravnopravni i aktivni članovi zajednice. Grad prilagođen starijim ljudima ujedno je sigurniji, dostupniji i kvalitetniji grad za sve.

Bolje društvo mjeri se i time kako se odnosi prema onima koji su ga desetljećima gradili - stoj u priopćenju kojeg potpisuje Danijel Kukoč, predsjednik SDP Split.