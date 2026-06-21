SDP Split povodom Dana antifašističke borbe: Antifašizam je temelj suvremene Hrvatske i Europe

Splitski SDP oglasio se priopćenjem povodom Dana antifašističke borbe koji se slavi 22. lipnja. Priopćenje potpisuje predsjednik Sandro Glumac.

Prenosimo ga u cijelosti.

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Sutra 22. lipnja obilježavamo Dan antifašističke borbe, jedan od najvažnijih datuma moderne hrvatske povijesti. Na sutrašnji dan odajemo počast svim ženama i muškarcima koji su vođeni idealima slobode, jednakosti i ljudskog dostojanstva suprotstavili fašizmu i nacizmu te dali nemjerljiv doprinos pobjedi nad jednim od najmračnijih režima u povijesti čovječanstva.

Antifašizam nije samo dio prošlosti, on je trajna civilizacijska vrijednost na kojoj počiva suvremena Hrvatska, Europa i svako demokratsko društvo. U vremenu kada svjedočimo rastu netolerancije, govora mržnje i pokušajima povijesnog revizionizma naša je dužnost jasno i nedvosmisleno braniti istinu o antifašističkoj borbi i vrijednostima koje je ona donijela.

Grad Split i Dalmacija dali su izniman doprinos antifašističkom pokretu. Ponosni smo na hrabrost naših sugrađana koji su se borili za slobodu i protiv okupacije, ostavljajući nam u nasljeđe obvezu da čuvamo demokraciju, ljudska prava i društvenu solidarnost. Ta tradicija otpora nepravdi i borbe za slobodu trajni je dio identiteta Splita, koji je 1943. godine bio najveći slobodni grad na starom kontinentu i slobodni teritorij u tada okupiranoj Europi.

U ime SDP-a Split svim građankama i građanima čestitam Dan antifašističke borbe uz poruku da su sloboda, jednakost i antifašizam vrijednosti koje moramo trajno njegovati i prenositi budućim generacijama.