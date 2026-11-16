SDP Split oglasio se priopćenjem: Osuđujemo pokušaje rehabilitacije ustaštva

SDP Split osuđuje svaki pokušaj rehabilitacije ustaštva. Ovog vikenda je središtem Splita prošla povorka u spomen na Franu Tentu. Prizor ljudi prekrivenih lica, u crnim kapuljačama i s bakljama, podsjetio je na nacističke povorke iz tridesetih godina prošlog stoljeća, kažu u svom priopćenju.

„Frane Tente umro je u zatvoru s dvadeset godina. O njegovoj smrti i poslijeratnoj represiji treba govoriti otvoreno, ali i preispitati priču da je osuđen zato što je na Marjanu podigao hrvatsku zastavu. Prema arhivskim dokumentima koje je istražila povjesničarka Blanka Matković, akcija sa zastavom nije mu bila stavljena na teret. U njegovu je dosjeu zabilježeno i da je na zidu splitske gimnazije nacrtao lik Ante Pavelića i slovo ‘U’. I to je dio priče koji mladi trebaju čuti.

Pavelić je Rimskim ugovorima predao Split fašističkoj Italiji. Split su oslobodili antifašistički borci. To je povijest našega grada i o njoj mladi trebaju učiti iz dokumenata, kroz razgovor i uz mogućnost da postavljaju pitanja. Zato po tko zna koji put tražimo da Grad u proračunu osigura sredstva za programe građanskog odgoja u splitskim školama, u suradnji s nastavnicima, povjesničarima i gradskim muzejima. Mladi trebaju imati priliku sami provjeriti priče koje im se danas nude kao povijest.” – poručuje u priopćenju SDP Split.