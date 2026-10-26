SDP Split digao glas na važnu obljetnicu: Ovo se ne može izbrisati, a ono što gledamo na ulicama zabrinjava

Povodom 82. obljetnice oslobođenja Splita od fašističke okupacije, splitski SDP oglasio se priopćenjem u kojem je istaknuo važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti, povijesnog nasljeđa grada te potrebu snažnijeg obrazovanja mladih o demokraciji i građanskim pravima.

Iz SDP-a Split podsjećaju kako je na današnji dan prije 82 godine Split oslobođen od fašističke okupacije, naglašavajući velik doprinos njegovih stanovnika antifašističkom pokretu.

- Antifašističke vrijednosti neodvojivo su se utkale u identitet Splita, koji je od četrdeset tisuća stanovnika dao dvanaest i pol tisuća partizanskih boraca i ukupno osamnaest tisuća sudionika antifašističkog pokreta.

Koliko god se pobornici napada na hrvatski antifašistički pokret trudili, ne mogu izbrisati činjenicu da je antifašizam utkan u same temelje današnje Hrvatske, te da je antifašistička borba omogućila da se Hrvatskoj vrate oteti dijelovi teritorija u Istri, Kvarneru, Dalmaciji, Međimurju i Baranji.

Zato se danas s ponosom sjećamo naših baka i djedova koji su goloruki krenuli u obranu domovine od fsšističkog okupatora i domaćih izdajnika.

Danas možda više neko ikada kada revizionarističke skupine paradiraju ulicama našeg grada uzvikujući fašističke parole moramo ukazati na potrebu izmjena školskog kurikuluma i uvođenje građanskog odgoja u naše škole - navodi se u priopćenju kojeg potpisuje SDP Split.