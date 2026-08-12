SDP Sinj o javnim priznanjima: "HDZ dijeli branitelje na podobne i nepodobne"

Iz sinjskog SDP-a oglasili su se priopćenjem nakon nastavka sjednice Gradskog vijeća, ustvrdivši kako je način dodjele javnih priznanja Grada Sinja izgubio svoj smisao te se, prema njihovom mišljenju, pretvorio u prostor političkih dogovora, lobiranja i prebrojavanja glasova. U SDP-u pritom odgovornost za funkcioniranje Gradskog vijeća adresiraju na HDZ i vijećnike Nezavisne liste dr. Stipice Jadrijevića, za koje navode da zajedno čine vijećničku većinu.

Priopćenje potpisuju predsjednik Gradske organizacije SDP-a Sinj Nikola Vučković i gradska vijećnica Nataša Delonga Poparić. "Ne može se istodobno koristiti pogodnostima većine, raspoređivati funkcije i odlučivati o Gradu, a kada nastane politički problem ponašati se kao da nitko nije odgovoran", poručili su.

Delonga Poparić: "Ovo se već pretvorilo u cirkus"

Gradska vijećnica SDP-a Nataša Delonga Poparić tijekom sjednice ponovno je kritizirala postojeći način odlučivanja o javnim priznanjima. "Smatram da se ovaj način funkcioniranja i davanja priznanja ljudima već pretvorio u cirkus. Pod hitno treba ići u izmjene i dopune Odluke, jer ona više ne odgovara ni vremenu ni načinu na koji bi se javna priznanja trebala dodjeljivati", kazala je Delonga Poparić. Prema njezinim riječima, sustav je došao do točke u kojoj se za pojedine prijedloge telefonski zove, urgira i lobira, bilo iz Sinja, Splitsko-dalmatinske županije ili Zagreba, kako bi se osigurala potrebna vijećnička većina.

U SDP-u smatraju da se time u drugi plan stavljaju stvarne zasluge kandidata, dok se rasprava svodi na pitanje čiji je netko kandidat i tko ga je predložio. Ovoga puta prijepore je posebno izazvalo glasovanje o prijedlogu vezanom uz hrvatskog branitelja.

"Niste digli ruku za čovjeka koji je od početka sudjelovao u Domovinskom ratu"

Delonga Poparić zbog toga je izravno prozvala vijećnike HDZ-a. "A vi niste digli ruku za čovjeka koji je sudjelovao od početka u Domovinskom ratu", poručila im je. Iz SDP-a tvrde kako problem ne vide samo u jednom glasovanju, nego u, kako navode, političkoj podjeli branitelja ovisno o tome tko ih predlaže ili kojoj političkoj opciji odgovaraju. Posebno su se osvrnuli na predsjednika sinjskog HDZ-a Igora Vidalinu, ističući njegovu funkciju voditelja Veteranskog centra u Sinju.

U SDP-u smatraju kako upravo zbog te funkcije postoji dodatna politička odgovornost kada je riječ o odnosu prema braniteljskoj populaciji.

"Ne možete se pozivati na branitelje kada vam trebaju za govornice, obljetnice, kampanje i fotografije, a onda određivati koji je branitelj dovoljno podoban da biste za njega podigli ruku", stoji u priopćenju. Delonga Poparić tijekom rasprave otišla je i korak dalje. "Vi ste podijelili hrvatske branitelje. I to je činjenica od koje vi ne možete pobjeći", poručila je.

Iz SDP-a naglašavaju kako za njih ne postoje "HDZ-ovi, Mostovi, SDP-ovi, naši i njihovi branitelji", nego isključivo hrvatski branitelji čiji, kako ističu, doprinos obrani zemlje ne bi smio biti predmet političkog prebrojavanja.

Prozvali HDZ i Nezavisnu listu dr. Jadrijevića

U priopćenju se ponovno otvara i pitanje odnosa političkih snaga u sinjskom Gradskom vijeću. Iz SDP-a podsjećaju kako je gradonačelnik Miro Bulj član Mosta, ali tvrde da vijećničku većinu čine HDZ i vijećnici Nezavisne liste dr. Stipice Jadrijevića. "Ne može HDZ biti vlast kada se dijele funkcije, a oporba kada treba objasniti politički kaos. Ne može ni Nezavisna lista dr. Jadrijevića biti dio većine kada se odlučuje, a 'nezavisna' od odgovornosti kada posljedice tih odluka treba objasniti građanima. Imate većinu. Preuzmite odgovornost za nju", poručuju iz SDP-a Sinj.

Traže promjenu sustava dodjele javnih priznanja

SDP Sinj pritom ponovno traži temeljitu izmjenu Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja. Podsjećaju i da je Nataša Delonga Poparić prošle godine napustila Odbor za javna priznanja jer, prema njihovim navodima, nije željela sudjelovati u procesu za koji je smatrala da je postao političko lobiranje umjesto vrednovanja stvarnih zasluga kandidata. Nakon ovogodišnjih prijepora, kada javna priznanja nisu dodijeljena, u SDP-u traže jasnije kriterije i transparentniji postupak. "Kriteriji moraju biti jasni. Postupak mora biti transparentan. Građani moraju znati zašto je netko predložen i na temelju kojih zasluga dobiva priznanje", navode.

Poručuju i kako telefonski pozivi, stranačke urgencije i političko prebrojavanje ne bi smjeli odlučivati o tome kome će Grad Sinj odati priznanje za njegov doprinos. Priopćenje zaključuju porukom da hrvatski branitelji ne smiju postati politički rekviziti. "Nemojte se zaklinjati u hrvatske branitelje ako ćete ih istodobno politički dijeliti", poručili su vijećnicima HDZ-a.