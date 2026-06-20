SDP SDŽ: Dok Boban brani Plenkovića, Dalmatinci i dalje čekaju Lećevicu i jednosmjensku nastavu

Predsjednik ŽO SDP-a SDŽ Ante Bilić oglasio se priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Blaženko Boban ne bi trebao biti glasnogovornik Andreja Plenkovića, nego župan Splitsko dalmatinske županije. Samo slijepac danas može tvrditi da građani u Hrvatskoj ne osjećaju inflaciju i da problem ne postoji. Dovoljno je otići u trgovinu, platiti režije ili razgovarati s umirovljenicima i obiteljima koje svaki mjesec sve teže spajaju kraj s krajem.

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Umjesto da relativizira problem i brani neobranjivo, bilo bi korisnije da se posveti poslovima za koje je izabran. Splitsko-dalmatinska županija već gotovo 30 godina nije uspjela realizirati Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici, jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u županiji. To je pravi primjer loše režije i loše predstave koja traje desetljećima.

Jednako tako, kada je riječ o obrazovanju, Splitsko-dalmatinska županija i dalje zaostaje po pitanju uvođenja jednosmjenske nastave u osnovnim školama. Dok druge županije koriste dostupna sredstva i ubrzano stvaraju bolje uvjete za učenike i roditelje, kod nas se o tome uglavnom govori, a rezultati izostaju.

Građani ne žive od statistike ni od floskula. Oni žive od svojih plaća i mirovina. A one danas, unatoč svim uvjeravanjima HDZ-a, vrijede manje nego prije nekoliko godina. Zato bi gospodin Boban trebao manje glumiti odvjetnika Vlade, a više biti župan koji rješava konkretne probleme svoje županije.