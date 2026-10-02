SDP-ovka povela društvo na put u Strasbourg: Sve platio S&D, ona tvrdi da nije pogriješila

Prijatelji i neki članovi obitelji hrvatske eurozastupnice sudjelovali su na četverodnevnom putovanju u Strasbourg koje je financirano novcem političke skupine S&D, a organizirala ga je sama zastupnica uz odobrenje svoje političke skupine. Sažetak je ovo teksta koji je objavio POLITICO, a u središtu priče nalazi se SDP-ovka Romana Jerković, prenosi N1.

Romana Jerković, eurozastupnica u drugom mandatu koja je angažirana u području zdravstvenih politike EU-a, organizirala je u prosincu 2024. studijski posjet posvećen zdravstvu. U njemu su sudjelovale njezina sestra, prijateljica koja je povjesničarka umjetnosti te poznanik koji je glumac, piše POLITICO.

Tijekom boravka počastili su se hranom i pićem u dva gradska gastro-puba i bistroa, a troškovi su dvaput iznosili po 1120 eura te su naplaćeni Socijalistima i demokratima (S&D), političkoj skupini u Europskom parlamentu.

Popis sudionika

Na popisu sudionika koji je vidio POLITICO svi su sudionici navedeni kao medicinsko osoblje zaposleno na hrvatskim sveučilištima i u bolnicama – iako za neke od njih POLITICO nije dobio potvrdu da ondje zaista i rade.

Jerković tvrdi da nije učinila ništa pogrešno te je za Influence rekla da je "svaki potrošeni cent evidentiran".

Isto tvrdi i njezina politička skupina u EP-u.

Jerković je kasnije za POLITICO rekla da je sama pokrila troškove svoje sestre.