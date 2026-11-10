SDP napao Šutu zbog rebalansa: "Što bi bilo da nije računovođa?"

Splitski SDP oštro je kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog predloženog rebalansa gradskog proračuna, tvrdeći da se njime povećavaju sredstva za gradonačelnikov kabinet, dok se istodobno smanjuju izdvajanja za prostorno planiranje i razvoj grada.

Prema tvrdnjama splitskih socijaldemokrata, rebalansom se rashodi gradonačelnikova kabineta povećavaju za 32 posto, dok se sredstva namijenjena prostornom planiranju smanjuju za 30 posto. Još veće smanjenje, od čak 50 posto, navode za Službu za razvoj Grada.

Iz splitskog SDP-a smatraju da takva raspodjela proračunskih sredstava pokazuje pogrešne prioritete gradske vlasti.

„Za vlastitu promociju Šuta ima sve više, a za razvoj Splita sve manje”, poručili su putem društvenih mreža.

U svojoj objavi posebno su istaknuli razliku između povećanja rashoda gradonačelnikova kabineta i smanjenja sredstava za gradske službe povezane s planiranjem i razvojem.

Kritiku su zaključili ironičnim pitanjem upućenim gradonačelniku:

„Što bi bilo da nije računovođa?”

Objava splitskog SDP-a tako je otvorila pitanje proračunskih prioriteta gradske uprave i načina raspodjele sredstava predviđenih rebalansom.

Riječ je o tvrdnjama oporbene stranke, a za potpunu ocjenu predloženih promjena potrebno je sagledati i obrazloženje pojedinih proračunskih stavki.