SDP nakon uhićenja Keruma: HDZ mora odmah prekinuti političku trgovinu s HGS-om

Županijska organizacija SDP-a oglasila se priopćenjem vezano za aktualne događaje oko uhićenja Željka Keruma.
Priopćenje koje potpisuje predsjednik županijske organizacije SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Bilić prenosimo u cijelosti.
Današnje uhićenje predsjednika HGS-a Željka Keruma zbog sumnje na koruptivna kaznena djela predstavlja ozbiljan udarac povjerenju građana u političke institucije i još jednom otvara pitanje političke odgovornosti onih koji s njim dijele vlast.
SDP Splitsko-dalmatinske županije poštuje presumpciju nevinosti i očekuje da nadležne institucije svoj posao obave neovisno, brzo i bez ikakvih političkih pritisaka. Međutim, presumpcija nevinosti ne znači i izostanak političke odgovornosti.
HDZ Splitsko-dalmatinske županije više nema pravo šutjeti.
Skupštinska većina u Splitsko-dalmatinskoj županiji opstaje zahvaljujući upravo HGS-u. Zato danas nije dovoljno govoriti da će se “pričekati ishod postupka”. Pitanje je jednostavno – smatra li HDZ prihvatljivim da svoju većinu održava uz političkog partnera čiji je predsjednik pod istragom zbog sumnje na korupciju?
Pozivamo HDZ da odmah zamrzne političku suradnju s HGS-om i prestane ovisiti o njihovim glasovima sve dok se kazneni postupak ne razjasni. Sve drugo značilo bi da je očuvanje vlasti važnije od političkog integriteta i povjerenja građana.
Borba protiv korupcije ne dokazuje se konferencijama za medije ni predizbornim sloganima. Dokazuje se odlukama. Upravo danas HDZ ima priliku pokazati vrijede li njihove deklaracije o borbi protiv korupcije ili su bile samo prazne političke parole.
Građani Splitsko-dalmatinske županije zaslužuju vlast koja nije taoc političkih trgovina niti ovisi o partnerstvima opterećenima ovako ozbiljnim sumnjama.
Vrijeme je da HDZ jasno odgovori građanima: hoće li stati na stranu političke odgovornosti ili će, pod svaku cijenu, čuvati svoju većinu?
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