SDP nakon uhićenja Keruma: HDZ mora odmah prekinuti političku trgovinu s HGS-om

Županijska organizacija SDP-a oglasila se priopćenjem vezano za aktualne događaje oko uhićenja Željka Keruma.

Priopćenje koje potpisuje predsjednik županijske organizacije SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Bilić prenosimo u cijelosti.

Današnje uhićenje predsjednika HGS-a Željka Keruma zbog sumnje na koruptivna kaznena djela predstavlja ozbiljan udarac povjerenju građana u političke institucije i još jednom otvara pitanje političke odgovornosti onih koji s njim dijele vlast.

SDP Splitsko-dalmatinske županije poštuje presumpciju nevinosti i očekuje da nadležne institucije svoj posao obave neovisno, brzo i bez ikakvih političkih pritisaka. Međutim, presumpcija nevinosti ne znači i izostanak političke odgovornosti.

HDZ Splitsko-dalmatinske županije više nema pravo šutjeti.

Skupštinska većina u Splitsko-dalmatinskoj županiji opstaje zahvaljujući upravo HGS-u. Zato danas nije dovoljno govoriti da će se “pričekati ishod postupka”. Pitanje je jednostavno – smatra li HDZ prihvatljivim da svoju većinu održava uz političkog partnera čiji je predsjednik pod istragom zbog sumnje na korupciju?

Pozivamo HDZ da odmah zamrzne političku suradnju s HGS-om i prestane ovisiti o njihovim glasovima sve dok se kazneni postupak ne razjasni. Sve drugo značilo bi da je očuvanje vlasti važnije od političkog integriteta i povjerenja građana.

Borba protiv korupcije ne dokazuje se konferencijama za medije ni predizbornim sloganima. Dokazuje se odlukama. Upravo danas HDZ ima priliku pokazati vrijede li njihove deklaracije o borbi protiv korupcije ili su bile samo prazne političke parole.

Građani Splitsko-dalmatinske županije zaslužuju vlast koja nije taoc političkih trgovina niti ovisi o partnerstvima opterećenima ovako ozbiljnim sumnjama.

Vrijeme je da HDZ jasno odgovori građanima: hoće li stati na stranu političke odgovornosti ili će, pod svaku cijenu, čuvati svoju većinu?