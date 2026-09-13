SDP, Možemo i Direkt: "Ne možemo više čekati Lećevicu, vrijeme je da župan preuzme odgovornost"

Klub vijećnika SDP-a, Možemo i Direkta u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije predložit će dopunu dnevnog reda sjednice zakazane za 14. rujna, a u središte rasprave žele staviti sve ozbiljniji problem odlaganja komunalnog otpada i kašnjenje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Iz županijskog SDP-a upozoravaju da se sve veći broj gradova i općina suočava s pitanjem gdje odlagati komunalni otpad, dok Lećevica, koja je trebala biti temelj županijskog sustava gospodarenja otpadom, ni nakon više od dva desetljeća još nije u funkciji.

“Dobro znamo tko je odgovoran za činjenicu da nakon više od dva desetljeća Lećevica nije završena i od te odgovornosti ne treba bježati. O tome ćemo svakako razgovarati i tražiti odgovore. Međutim, danas pred sobom imamo gorući problem koji ne može čekati još nekoliko godina”, poručuju iz SDP-a.

Traže privremeno rješenje do otvaranja Lećevice

Klub će skupštini predložiti zaključak kojim bi se župana zadužilo da, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, hitno pronađe privremeno rješenje za odlaganje otpada za sve gradove i općine koji nemaju osigurane potrebne kapacitete.

Takvo bi rješenje, prema njihovu prijedlogu, trebalo vrijediti sve do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Upozoravaju da lokalne jedinice ne smiju biti prepuštene same sebi niti bi mogućnost odlaganja otpada, kako tvrde, smjela ovisiti o političkim odnosima i poznanstvima.

“Građani jedne općine ili grada ne mogu imati sigurnije rješenje za svoj otpad samo zato što njihova lokalna vlast ima bolje političke odnose s nekim drugim”, navode.

“Vrijeme je da župan preuzme odgovornost”

U SDP-u smatraju da je Splitsko-dalmatinska županija trebala osigurati funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom na svom području, a kako Lećevica još nije završena, sada od Županije očekuju da preuzme koordinaciju privremenog rješenja.

“Kako Lećevica nije završena, sada najmanje što može učiniti jest preuzeti odgovornost za koordinaciju prijelaznog rješenja, zajedno s državom, gradovima i općinama”, poručuju.

Posebno upozoravaju da bi, ne pronađe li se rješenje na vrijeme, problem mogao prerasti okvire političkog i komunalnog pitanja.

“Ako se hitno ne pronađe rješenje, možemo doći u situaciju da pojedine sredine jednostavno više nemaju gdje s otpadom, a tada više ne govorimo samo o političkom ili komunalnom problemu, nego o ozbiljnom okolišnom i javnozdravstvenom problemu”, poručuju.

Iz SDP-a naglašavaju da pitanje političke odgovornosti za višegodišnje kašnjenje Lećevice neće zanemariti, ali da je u ovom trenutku prioritet spriječiti moguće probleme s odlaganjem otpada.

“Odgovornost za Lećevicu nećemo zaboraviti niti ćemo je relativizirati. Ali danas je najvažnije spriječiti da cijenu tog neuspjeha plaćaju građani. Zato očekujemo da Županija i država odmah sjednu za stol s gradovima i općinama i osiguraju jednako i održivo privremeno rješenje za sve”, zaključuju.