SDP Korčula digao glas zbog Pupnatske Luke: "Ne lukobranu! Stop samovolji!"

Korčulanski SDP oštro je reagirao nakon sjednice Gradskog vijeća održane u petak, na kojoj se raspravljalo o izmjenama Prostornog plana. Tvrde da je izmjenama otvorena mogućnost zahvata u obalnom pojasu Pupnatske Luke, čemu se protive.

Iz SDP-a navode kako su na takav razvoj događaja upozoravali već ranije te smatraju da se izmjene ne mogu svesti samo na tehničko usklađivanje sa zakonskim propisima.

"Izmjenama Prostornog plana, pod krinkom usklađivanja sa Zakonom, otvorena je mogućnost zadiranja u obalni pojas Pupnatske Luke. Nije problem samo u tome što je Pupnatska Luka dio lučkog područja, nego u tome što je uklonjeno jasno ograničenje koje je štitilo njezinu prirodnu obalu", poručili su.

Prema njihovim tvrdnjama, riječ je o značajnoj promjeni jer novi prijedlog omogućava zahvate koji ranijim rješenjem nisu bili dopušteni.

"Na ovo smo upozoravali još tijekom kampanje"

Iz korčulanskog SDP-a podsjećaju da je i bivša gradonačelnica tijekom izborne kampanje upozoravala na moguće planove vezane uz Pupnatsku Luku. Tvrde da su namjere HDZ-a po tom pitanju ranije iznošene na različitim razinama, a da su sada prvi put dobile konkretniji oblik.

Istodobno priznaju da predloženi Prostorni plan sadrži niz rješenja koja smatraju dobrima.

"Predloženi Prostorni plan sadrži mnoga dobra rješenja. To dobro znamo jer smo na njemu i sami godinama radili. Međutim, zbog Pupnatske Luke, kao i još nekih rješenja o kojima ćemo govoriti zasebno, ovakav Prostorni plan nismo podržali niti ćemo ga podržati", navode.

Posebno kritiziraju objašnjenja prema kojima unošenje određene mogućnosti u Prostorni plan ne znači nužno da će se predviđeni zahvat doista realizirati.

"Upravo suprotno. Prostorni plan stvara mogućnost za takve zahvate. A ova prostorno-planska bomba tek je početak, tim više što je Plan već bio u gotovo završenoj fazi i gradonačelnik nije mogao raditi veće izmjene", tvrde iz SDP-a.

"Pupnatu ovo ne treba"

Zbog toga strahuju da bi u budućnosti mogli uslijediti i drugi projekti kojima će se protiviti.

"Nitko nas neće uvjeriti da je zadiranje u obalni pojas Pupnatske Luke nešto što treba Pupnatu i Pupnaćanima. Pupnatu ovo ne treba. Očito, međutim, treba HDZ-u i nekim puno moćnijim igračima", stoji u njihovoj objavi.

Odbacuju i kritike prema kojima protivljenje takvim zahvatima znači protivljenje razvoju.

"Nije svaki projekt razvoj, niti je svaki projekt dobar samo zato što ga je blagoslovila Lučka uprava", poručuju.

Naglašavaju da odluke vezane uz prostor mogu imati dugoročne i teško popravljive posljedice te najavljuju da će se nastaviti protiviti zahvatima u Pupnatskoj Luci.

"Kada je prostor u pitanju, jednom donesene odluke teško se ispravljaju, a njihove posljedice često ostaju zauvijek. Zato ćemo o Pupnatskoj Luci govoriti jasno, glasno i bez uzmicanja", zaključili su iz SDP-a Korčula porukama: "Ne lukobranu!" i "Stop samovolji!"