SDP Kaštela upozorava: 'Tunel Kozjak ne smije postati put prema novom prometnom kolapsu'

Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Kaštela uputio je priopćenje u kojem ističu kako tunel Kozjak mora biti dio cjelovitog prometnog rješenja, a ne put prema novom prometnom kolapsu te je, kako kažu, potrebno otvoriti pitanja koja će odrediti hoće li tunel doista ostvariti svoju svrhu. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Proboj tunela Kozjak predstavlja važan infrastrukturni trenutak za Kaštela, Split i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Nitko ne osporava važnost ovog projekta niti njegov potencijal da doprinese boljoj prometnoj povezanosti. Međutim, upravo sada, kada se javnosti predstavlja veliki uspjeh, potrebno je otvoriti pitanja koja će odrediti hoće li tunel doista ostvariti svoju svrhu.

Posljednjih dana doznajemo da spojna cesta prema državnoj cesti D8 još nema građevinsku dozvolu te da njezina realizacija ovisi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Govori se o objektima na trasi, izvlaštenjima i mogućim kašnjenjima. To su ozbiljna pitanja i građani imaju pravo znati kako će ona utjecati na rokove i troškove projekta.

No još je važnije pitanje ono o kojem se gotovo uopće ne govori – što će se dogoditi kada tunel bude otvoren?

Građani Kaštela već danas svakodnevno gube vrijeme u kolonama prema Solinu. Širina je godinama jedno od najvećih prometnih uskih grla u Dalmaciji. Ako se sav promet iz tunela usmjeri prema postojećoj prometnoj mreži bez novih kapaciteta, postoji opravdana bojazan da će se prometni problem samo preseliti nekoliko kilometara dalje. Umjesto rasterećenja Kaštela, mogli bismo dobiti još veći pritisak na već preopterećeni ulaz u Solin i Split.

Zato se nameće pitanje promatra li se ovaj projekt kao dio jedinstvenog prometnog sustava ili kao izdvojena investicija.

Posebno zabrinjava činjenica da se o mostu preko Kaštelanskog zaljeva, koji je godinama predstavljan kao važan dio budućeg prometnog rješenja i ključ kvalitetnijeg povezivanja Kaštela i Splita, danas gotovo više i ne govori. Ako njegova realizacija nije izgledna u skoroj budućnosti, građani imaju pravo znati na temelju kojih analiza se očekuje da će postojeća prometna mreža moći prihvatiti sav dodatni promet koji će dolaziti iz tunela Kozjak.

Ne želimo da tunel postane još jedan projekt koji će vozila dovesti brže do nove kolone. Želimo znati postoji li cjelovita prometna strategija koja povezuje tunel, spojnu cestu, državnu cestu D8, prometni čvor na Širini i buduće povezivanje sa Splitom.

Upravo zato Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Kaštela zatražio je sazivanje tematske sjednice. Smatramo da građani zaslužuju jasne odgovore predstavnika Hrvatskih cesta, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Kaštela o stvarnom stanju projekta, rokovima, građevinskoj dozvoli, prometnim analizama i dugoročnom planu razvoja prometne mreže.

Ovo nije pitanje podrške ili protivljenja projektu. Ovo je pitanje odgovornosti prema javnom novcu i prema građanima koji svakodnevno žive posljedice prometnih gužvi.

Ne želimo da tunel postane još jedan projekt koji će vozila dovesti brže do nove kolone. Želimo znati postoji li cjelovita prometna strategija koja povezuje tunel, spojnu cestu, državnu cestu D8, prometni čvor na Širini i buduće povezivanje sa Splitom.

Upravo zato Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Kaštela zatražio je sazivanje tematske sjednice. Smatramo da građani zaslužuju jasne odgovore predstavnika Hrvatskih cesta, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Kaštela o stvarnom stanju projekta, rokovima, građevinskoj dozvoli, prometnim analizama i dugoročnom planu razvoja prometne mreže.

Ovo nije pitanje podrške ili protivljenja projektu. Ovo je pitanje odgovornosti prema javnom novcu i prema građanima koji svakodnevno žive posljedice prometnih gužvi.