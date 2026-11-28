Predstavili su niz mjera kojima žele suzbiti špekulativna ulaganja u nekretnine, zaštititi podstanare i omogućiti mladima lakši dolazak do vlastitog doma.

SDP i Možemo danas su u prostorima Tehnološkog parka SpinIT u Splitu predstavili nacrt zajedničkog programa stambene politike pod nazivom „Politika za priuštivo i sigurno stanovanje“.

Na predstavljanju su sudjelovali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić te saborski zastupnici Matej Mostarac iz SDP-a i Marin Živković iz stranke Možemo.

Program obuhvaća izgradnju 20.000 stanova za javni najam, 3.000 studentskih soba, razvoj zadružnog stanovanja, zaštitu podstanara te niz poreznih i zakonskih mjera kojima se želi destimulirati špekulativno ulaganje u nekretnine.

Hajdaš Dončić: Stanovanje ne smije biti tržišna kategorija

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je kako dvije stranke postupno zaokružuju zajednički program buduće vlade, usmjeren na probleme koji najviše pogađaju hrvatske građane.

„Nije normalno da obitelji u Splitu treba 19 godina da ne jede, ne pije i ne kupuje odjeću kako bi si mogla priuštiti stan od 50 kvadrata. Naša je ključna razlika u tome što stambenu politiku ne gledamo kroz profit, nego kroz dostupnost“, kazao je Hajdaš Dončić.

Posebno je istaknuo važnost izgradnje studentskih smještajnih kapaciteta u Dalmaciji, gdje turistička sezona dodatno otežava pronalazak smještaja.

„Stanovanje ne može biti tržišna kategorija. Stan mora biti dostupan građanima ove zemlje, obiteljima i mladima kako bi mogli mirno i dostojanstveno živjeti. Tržište taj problem ne može riješiti“, poručio je.

Dodao je kako se problem može riješiti uključivanjem države, gradova, općina i županija kroz model priuštivog javnog najma.

„Profit u stanovanju – ne. Stanovanje za ljude, za obitelji. Stan kao osnova za dobar i normalan život“, zaključio je Hajdaš Dončić.

Benčić: Šest i pol milijuna eura investitoru za apartmane umjesto stanova za mlade

Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić istaknula je kako se dalmatinski gradovi, kao i drugi veći hrvatski gradovi, suočavaju s ozbiljnim stambenim stresom.

Naglasila je da zajednički program obuhvaća sve kategorije stanovništva, od studenata i mladih koji se žele osamostaliti, preko obitelji s djecom, do starijih sugrađana.

„Nama je priuštivo stanovanje kategorija koja treba pokrivati sve koji žive od rada. HDZ na priuštivo stanovanje gleda kao na iznimku, a mi kao na osnovni koncept“, kazala je Benčić.

Osvrnula se i na korištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Splitu.

„Šest i pol milijuna eura dobije strani investitor da bi sagradio apartmane na Žnjanu, umjesto da naši mladi imaju adekvatan smještaj i da mogu doći do stana, bilo kroz najam, bilo kroz kupnju. To je njihov pristup, naš je pristup obratan“, rekla je Benčić.

Poručila je kako Hrvatsku žele transformirati u zemlju za ljude koji žive od rada, a ne za špekulante i nekolicinu prebogatih.

Program se temelji na tri stupa

Predstavljeni program stambene politike temelji se na tri ključna stupa. Prvi obuhvaća razvoj alternativa tržištu, uključujući izgradnju stanova za javni najam, zadružno stanovanje, studentske domove i stanove namijenjene starijim građanima.

Drugi stup odnosi se na suzbijanje špekulativnih ulaganja u nekretnine i zaštitu podstanara, dok je treći usmjeren na najranjivije skupine, među kojima su beskućnici, siromašni, mladi koji izlaze iz alternativne skrbi, zaštićeni najmoprimci i prezaduženi građani.

Kao moguće izvore financiranja, uz državni proračun, naveli su mirovinske fondove i Europsku investicijsku banku.

Najavili su i niz poreznih mjera i zakonskih ograničenja kojima žele smanjiti isplativost špekulativnog ulaganja u nekretnine, ali i ponuditi građanima alternativne mogućnosti ulaganja kapitala, primjerice u zelenu tranziciju i razvoj gospodarstva.

Mostarac: U prazne stanove možemo smjestiti još jednu Hrvatsku

Saborski zastupnik SDP-a Matej Mostarac podsjetio je kako su SDP i Možemo još prije nekoliko godina upozoravali na problem stanovanja.

„U stanove koji trenutačno ne služe stanovanju možemo smjestiti još jednu Hrvatsku. I zato donosimo ovu politiku, da tu priču promijenimo“, kazao je Mostarac.

Istaknuo je kako promjene neće nastupiti preko noći, nego kroz niz mjera i promjenu dosadašnjeg pristupa stanovanju.

„Stanovanje i gradnja stanova prvenstveno moraju ići u smjeru da se u njima živi, a tek nakon toga da se zarađuje“, rekao je.

Smatra kako bi se država prema rješavanju stambene krize trebala odnositi s jednakom ozbiljnošću kao prema obnovi nakon potresa.

Što konkretno planiraju za Split?

Na novinarsko pitanje o problemu stanovanja u Splitu, ograničenoj dostupnosti građevinskog zemljišta i visokim cijenama nekretnina, predstavljene su i konkretne mjere.

Među njima je stavljanje državnog zemljišta i zemljišta u vlasništvu lokalne samouprave u funkciju priuštivog stanovanja, ali i ustupanje javnih zemljišta građanima za potrebe zadružnog stanovanja.

Predloženo je i određivanje posebnih zona priuštivog stanovanja, unutar kojih bi privatni investitori bili obvezni određeni postotak stanova ponuditi po cijenama nižima od tržišnih.

Na predstavljanju je naglašeno kako nijedna od tih mjera pojedinačno nije dovoljna te da je za rješavanje stambene krize potrebno istodobno povećavati ponudu dostupnih stanova i suzbijati špekulativnu potražnju.

Građane su pozvali da komentiraju nacrt programa i iznesu svoje prijedloge.