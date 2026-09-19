SDP i Možemo! predstavili novi savez, poslali poruku HDZ-u: „Mi smo garancija da idu u oporbu“

SDP i Možemo predstavili su na Markovu trgu plan koaliranja na narednim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da će prvi korak biti otvaranje Markova trga građanima. Drugi korak koji je najavio je promjena Zakona o izbornim jedinicama.

“Nevjerojatno je da tramvaj broj 12 prolazi kroz tri izborne jedinice”, rekao je, naglašavajući da građani zavrjeđuju da njihov glas u cijeloj zemlji vrijedi jednako.

Kazao je i kako je nevjerojatno da građani gledaju one koji su se obogatili na kriminalu. “To nećemo dopustiti”, poručio je, prenosi N1.

‘Nema više kumskih veza’

Najavio je “duboku transformaciju” hrvatskog gospodarstva i povratak proizvodnji. “U Hrvatskoj postoje tri grada u kojima postoje energetske zadruge, od čega imaju koristi građani, a ne šačica čistih profitera. Kad pričamo o promjeni modela vladanja, kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće”, kaže Hajdaš Dončić, najavljujući da žele drugačiji model upravljanja javnim dobrom i da će to i provesti.

“To je ključna razlika između nas i njih i jedino SDP i Možemo te promjene mogu provesti zajedno. Zato pozivam građane da nam se pridruže”, poručio je. “Ne bojim se ljudi i ne bojim se kritike”, naglasio je predsjednik SDP-a.

‘Zaustavit ćemo otpadnu mafiju’

Sandra Benčić izjavila je da danas službeno započinju pregovori u osam prioritetnih cjelina. “Prva stvar, tema, kojom ćemo se odmah početi baviti jest novi program gospodarenja otpadom za Hrvatsku. Dok vam HDZ, i to ministar u Vladi, poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo – neće. Zaustavit ćemo kriminal, otpadnu mafiju i procese uvoza stotina tisuća tona otpada za koji nemamo kapacitete za obradu”, poručila je.

Kaže i da će se boriti da stan ne bude nedostižan san i da si ga može priuštiti svaka obitelj. “Stvorit ćemo uvjete za javno stanovanje i da nekretninski biznis ne oduzima egzistenciju našim obiteljima”, kaže. “Za razliku od Vlade koja je zdravlje učinila skupim i nedostižnim, mi ćemo se fokusirati na javni sustav koji uslugu pruža na vrijeme i kvalitetno”, kaže Benčić.

O obrazovanju, pravosuđu…

Što se tiče poljoprivrede i hrane, Benčić kaže da je jasno da će se voditi principom “naša hrana na našem stolu”. Hrvatska ima sve uvjete da bude i energetski samostalna, kaže. “Nikada se više neće dogoditi da privatni spekulanti u energetskom biznisu izvlašćuju naše građane s njihovog zemljišta”, dodala je.

Govoreći o obrazovanju, istaknula je da nastavnici i učenici nisu trošak i da se to od njihove Vlade neće čuti. “To je najisplativija investicija koju možemo napraviti. Učenik će biti u središtu obrazovnog programa, a nastavnici će imati društveni status koji zaslužuju”, poručila je. Pravosuđe je, kaže, rak-rana našeg društva, a Benčić kaže kako će postati servis građana.

Idući premijer?

“Potreban nam je oštar rez jer je HDZ u ovih 35 godina ubio nadu da će rad biti nagrađen i da će djeca živjeti bolje”, kaže Benčić. “Naš program je jamstvo da će svatko u Hrvatskoj biti adekvatno nagrađen za svoj rad”, naglašava. “Partnerstvo naših stranaka je jedino jamstvo da HDZ ide u opoziciju i da će se stvari u Hrvatskoj promijeniti na bolje”, poručila je.

Hajdaš Dončić poručio je da će razgovarati s građanima, slušati kritike, prijedloge i sugestije. “Ono što nas razlikuje od drugih opcija je da radimo mirno i staloženo i sve će doći u svoje vrijeme”, kaže. “Dosad su sve Vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora”, naglašava.

Što se tiče mogućnosti suradnje s drugima, Hajdaš Dončić kaže da su otvoreni za sve opcije. “Ono što je sigurno i čvrsto kao beton i armatura je koalicija SDP-a i Možemo, Možemo i SDP-a.” Na pitanje o budućem premijeru, Hajdaš Dončić kaže kako na to pitanje više neće odgovarati jer je odgovor – jasan.